Как в компьютерной игре: готов автомобиль с 87-дюймовой проекцией

Приборные щитки в привычном понимании рискуют остаться в прошлом

Китайцы показали кроссовер с дисплеем Huawei за 1,4 млрд долларов. Стартап Xpeng раскрыл подробности о системе Chasing Light Panorama. Речь идёт о проекционном экране, который разработан с Huawei: революционная технология обошлась почти в 1,4 миллиарда долларов. «Фишка» в том, что Chasing Light Panorama позволяет проецировать графику на всю поверхность лобового стекла. На серийном Xpeng G7 инновация появится в этом году.