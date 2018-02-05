Самые дорогие модификации хэтчбека получили круиз-контроль

Пульс

Топовые версии Lada XRay стали еще богаче

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5 февраля 2018

«АвтоВАЗ» объявил о расширении списка оснащения топовых модификаций хэтчбека XRay – Luxe с пакетом Prestige и Exclusive. На такие автомобили с моторами 1.8 теперь будут ставить круиз-контроль и ограничитель скорости.

[Длительный тест Lada XRay](https://motor.ru/testdrives/xraylong2.htm)

Длительный тест Lada XRay

Клавиши управления новыми функциями Lada XRay располагаются на руле. Круиз-контроль и ограничитель скорости ставят как на машины с механической коробкой передач, так и на версии с роботизированной трансмиссией собственной разработки «АвтоВАЗа».

Помимо этого, хэтчбеки в комплектации Luxe теперь будут оснащаться центральным плафоном в салоне, а также освещением места посадки и высадки в передних дверях. Прежде такая светотехника ставилась только на модификацию Exclusive.

Цены на Lada XRay в комплектации Luxe, c пакетом Prestige и 122-сильным бензиновым двигателем 1.8 начинаются с 788 900 рублей. Машины в версии Exclusive оценены минимум в 820 900 рублей.

Комплектация Exclusive появилась у Lada XRay летом 2017 года. Ее отличительной особенностью является отделка интерьера. Кресла таких машин обшиты кожей и алкантарой. Вместе с этим, модель получила светлую прострочку и глянцевые декоративные вставки.

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