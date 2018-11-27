Хэтчбек Lada XRay стал дешевле и просторнее

Комплектацию Comfort можно заказать не только с мотором 1.6, но и 1,8-литровым агрегатом. Цены на нее начинаются от 687,9 тысячи рублей, что почти на три тысячи рублей дешевле, чем ранее. В оснащение версии входит кондиционер, мультифункциональный руль, подогрев передних сидений, задние электростеклоподъемники, а также электропривод и обогрев наружных зеркал.