В Тольятти сфотографировали очень высокую внедорожную Lada XRay

На дорогах общего пользования в Тольятти заметили вседорожную модификацию Lada XRay. Снимки прототипа, частично скрытого камуфляжем, опубликованы в сообществе «RCI Российский Автопром» в социальной сети «ВКонтакте».

Длительный тест Lada XRay: часть первая и вторая

От стандартной версии хэтчбека вседорожная модификация Cross будет отличаться пластиковыми накладками на арки и пороги, 17-дюймовыми колесными дисками, а также увеличенным дорожным просветом. Ожидается, что клиренс возрастет со 195 до более чем 200 миллиметров. Серийная версия машины будет похожа на концепт XRay Cross, представленный в 2016 году.

Ранее сообщалось, что товарный кроссовер XRay Cross оснастят системой полного привода от Renault Duster. Однако от нее пришлось отказаться из-за высокой стоимости и массы. Вероятнее всего, для модели вообще не будут предлагать полноприводную трансмиссию.

В продаже Lada XRay Cross появится до конца текущего года. Цена вседорожника, как предполагается, будет на 40-45 тысяч рублей выше обычного хэтчбека.

На данный момент хэтчбек Lada XRay предлагается с 1,6-литровым 106-сильным мотором, а также с агрегатом 1.8 мощностью 122 силы. Трансмиссии — пятиступенчатая «механика» или «робот». Цены на модель начинаются от 614 900 рублей (без учета скидок).