Названы российские цены на обновленный Nissan X-Trail

В ходе подготовки к выходу на российский рынок комплектации Nissan X-Trail были пересмотрены с учетом предпочтений отечественных покупателей. Так, кроме подогрева лобового стекла и передних кресел, кроссовер получил обогрев руля и второго ряда сидений (с версии SE+ и выше). В списке стандартного оснащения появились системы помощи при экстренном торможении и контроля траектории движения.