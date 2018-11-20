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10:42

Названы российские цены на обновленный Nissan X-Trail

Начальную комплектацию кроссовера оценили в 1 574 000 рублей

Компания Nissan назвала российские цены на обновленный X-Trail. Кроссовер предложат в 10 комплектациях с расширенным перечнем стандартного оборудования по цене от 1 574 000 рублей. Продажи модели, которую собирают на заводе в Санкт-Петербурге, начнутся в декабре.

В ходе подготовки к выходу на российский рынок комплектации Nissan X-Trail были пересмотрены с учетом предпочтений отечественных покупателей. Так, кроме подогрева лобового стекла и передних кресел, кроссовер получил обогрев руля и второго ряда сидений (с версии SE+ и выше). В списке стандартного оснащения появились системы помощи при экстренном торможении и контроля траектории движения.

Обновленному Nissan X-Trail улучшили шумоизоляцию, доработали подвеску и рулевое управление. Отныне кроссовер комплектуется системой остановки перед препятствием, функцией обнаружения препятствий при движении задним ходом и адаптивными фарами. Кроме того, в оснащение X-Trail входит электропривод двери багажника и мультимедийный комплекс на базе Яндекс.Авто с восьмидюймовым дисплеем.

Гамма двигателей обновленного кроссовера будет состоять из трех агрегатов: дизеля dCi объемом 1,6 литра и мощностью 130 лошадиных сил, а также бензиновых моторов 2.0 и 2.5 (144 и 171 сил соответственно). Бензиновые двигатели работают в паре с шестиступенчатой механической КПП или вариатором Xtronic CVT. Дизель сочетается только с «механикой».

Цены на Nissan X-Trail в начальной комплектации XE начинаются от 1 574 000 рублей. Стоимость автомобиля в комплектации SE+ составит минимум 1 836 500 рублей. Кроссовер с системой Яндекс.Авто будет стоить от 1 808 000 рублей, а топовый LE Top с двигателем 2,5 литра — от 2 234 000 рублей.

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