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Пульс

В России началась тестовая сборка обновленного Nissan X-Trail

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9 апреля 2018

Компания Nissan запустила тестовую сборку обновленного кроссовера X-Trail на собственном предприятии в Санкт-Петербурге. Полноценный выпуск вседорожника стартует в сентябре текущего года.

Для выпуска обновленного X-Trail компания Nissan модернизировала сборочную линию. В частности, было перенастроено сварочное оборудование, появились новые пресс-формы и введены в эксплуатацию оснастки для лазерной машины. Вместе с этим, на предприятии модернизировали оборудование на станции калибровки системы кругового обзора.

В Nissan отметили, что обновленный X-Trail для российского рынка будет отличаться от моделей, предлагаемых в Европе. В частности, будут внесены изменения в ходовую часть, но какие именно, не уточняется.

Рестайлинговый Nissan X-Trail показали летом 2017 года. Модель получила практически полностью переделанную переднюю часть кузова, а также новые фары, которые могут быть полностью светодиодными. В салоне появился новый руль и другие материалы отделки.

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