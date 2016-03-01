Subaru представила предвестника нового XV

Габаритная длина концепт-кара составляет 4520 миллиметров, ширина – 1920 миллиметров, а высота – 1570 миллиметров. Колесная база модели равна 2670 миллиметрам. Таким образом, прототип на 70 миллиметров короче, на 140 миллиметров шире и на 45 миллиметров выше XV текущего поколения. Разница в расстоянии между осями составляет 35 миллиметров в пользу концепта.

В Subaru отметили также, что у XV Concept пятиместный салон и 19-дюймовые колеса. О силовой установке прототипа никакой информации нет.