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Опубликовано 01 марта 2016, 15:14
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Subaru представила предвестника нового XV

Прототип построили в новой дизайн-стилистике марки
Компания Subaru представила на автосалоне в Женеве концептуального предственика кроссовера XV следующего поколения. Дизайн новинки выполнен в новой стилистике японской марки, которая называется Dynamic X Solid.
Subaru представила предвестника нового XV
© Fuji Heavy Industries
Александр Мирошкин
Александр Мирошкин

Компания Subaru представила концептуального предвестника кроссовера XV нового поколения. Прототип, получивший название XV Concept, дебютировал на моторшоу в Женеве.

Внешний вид прототипа выполнен в новой дизайн-стилистике японской компании, которая называется Dynamic X Solid. В Subaru назвали новую стилистику дизайнерской философией следующего поколения.

© Fuji Heavy Industries

Габаритная длина концепт-кара составляет 4520 миллиметров, ширина – 1920 миллиметров, а высота – 1570 миллиметров. Колесная база модели равна 2670 миллиметрам. Таким образом, прототип на 70 миллиметров короче, на 140 миллиметров шире и на 45 миллиметров выше XV текущего поколения. Разница в расстоянии между осями составляет 35 миллиметров в пользу концепта.

В Subaru отметили также, что у XV Concept пятиместный салон и 19-дюймовые колеса. О силовой установке прототипа никакой информации нет.

© Fuji Heavy Industries

Ранее компания Subaru показала предвестников хэтчбека и седана Impreza следующего поколения. Первый дебютировал на прошлогоднем автосалоне в Токио, а второй – в Лос-Анджелесе.

Автор:Александр Мирошкин
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