Умер отец роторных «Мазд»

В Японии в возрасте 95 скончался Кеничи Ямамото, сообщает Asahi. В начале 1960-х он возглавлял проект компании Mazda, который внутри фирмы именовался «47 ронинов». В рамках этой программы разрабатывались серийные автомобили японской марки, оснащенные роторными двигателями.

Ямамото умер еще 20 декабря, но известно об этом стало только сейчас. Создатель роторных «Мазд» был похоронен в присутствии семьи и близких. Позже будет организовано мероприятие, на котором можно будет отдать почести Ямамото.

Команда, которую возглавлял Ямамото, включала в себя 47 инженеров, занимавшихся разработкой роторного двигателя, пригодного для использования на серийных автомобилях. Первой моделью Mazda с таким агрегатом стало купе Cosmo Sport.

Позже Кеничи Ямамото возглавил компанию Mazda. Он же вдохновил инженеров японского автопроизводителя на разработку родстера MX-5.