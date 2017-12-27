Кеничи Ямамото скончался в возрасте 95 лет

Пульс

Умер отец роторных «Мазд»

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27 декабря 2017

В Японии в возрасте 95 скончался Кеничи Ямамото, сообщает Asahi. В начале 1960-х он возглавлял проект компании Mazda, который внутри фирмы именовался «47 ронинов». В рамках этой программы разрабатывались серийные автомобили японской марки, оснащенные роторными двигателями.

[История роторных моторов Mazda](https://motor.ru/stories/rotarymazda.htm)

История роторных моторов Mazda

Ямамото умер еще 20 декабря, но известно об этом стало только сейчас. Создатель роторных «Мазд» был похоронен в присутствии семьи и близких. Позже будет организовано мероприятие, на котором можно будет отдать почести Ямамото.

Команда, которую возглавлял Ямамото, включала в себя 47 инженеров, занимавшихся разработкой роторного двигателя, пригодного для использования на серийных автомобилях. Первой моделью Mazda с таким агрегатом стало купе Cosmo Sport.

Позже Кеничи Ямамото возглавил компанию Mazda. Он же вдохновил инженеров японского автопроизводителя на разработку родстера MX-5.

Роторное видение

Фотографии прототипа Mazda RX-Vision

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