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14:45

Российские беспилотники получат отечественное оборудование

«Яндекс» приступил к испытаниям собственных лидаров и камер

© Яндекс
Лиза Будрина
Компания «Яндекс» разрабатывает лидары и камеру для собственной системы беспилотного управления. Оборудование уже поставили на тестовые автомобили, который в настоящее время проходят испытания.

Лидар в беспилотниках отвечает за сканирование пространства с помощью лазерных лучей, которые отражаются от объектов и создают трехмерную картину окружающей среды. Это самое дорогостоящее оборудование автомобиля с автопилотом.

«Яндекс» разработал два типа лидаров: первый имеет обзор на 360 градусов, а второй, твердотельный, то есть основанный на интегральной микросхеме и не имеющий подвижных частей, — 120 градусов. Он нужен для получения более детальной информации об объектах на пути следования беспилотника. Например, такой сенсор способен отличить пешехода от велосипедиста даже на расстоянии в 200 метров.

Принцип работы лидара

Отличие разработки «Яндекса» от устройств других производителей заключается в том, что они фильтруют данные еще на этапе сбора, в то время как отечественный лидар представляет «сырую» информацию, не прошедшую первичную обработку. Кроме того, рыночная стоимость лидара от «Яндекса» уже вдвое ниже аналогов, и опустится еще после запуска серийного производства.

Камеры в свою очередь позволяют рассмотреть окружающие предметы, например, надпись на указателе или дорожный знак. «Яндекс» разработал устройство, отличающееся широким динамическим диапазоном и специальной матрицей, которая позволяет распознавать мерцающие светодиодные огни, хорошо видит ярко освещенные и затененные объекты в одном кадре и быстро адаптируется к резкой смене освещения.

Камеры и лидары работают в комплексе с радаром, фиксирующим объекты на расстоянии 300 метров, однако их распознавание в его задачи не входит.