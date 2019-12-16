Российские беспилотники получат отечественное оборудование

Лидар в беспилотниках отвечает за сканирование пространства с помощью лазерных лучей, которые отражаются от объектов и создают трехмерную картину окружающей среды. Это самое дорогостоящее оборудование автомобиля с автопилотом.
«Яндекс» разработал два типа лидаров: первый имеет обзор на 360 градусов, а второй, твердотельный, то есть основанный на интегральной микросхеме и не имеющий подвижных частей, — 120 градусов. Он нужен для получения более детальной информации об объектах на пути следования беспилотника. Например, такой сенсор способен отличить пешехода от велосипедиста даже на расстоянии в 200 метров.
Отличие разработки «Яндекса» от устройств других производителей заключается в том, что они фильтруют данные еще на этапе сбора, в то время как отечественный лидар представляет «сырую» информацию, не прошедшую первичную обработку. Кроме того, рыночная стоимость лидара от «Яндекса» уже вдвое ниже аналогов, и опустится еще после запуска серийного производства.
Камеры в свою очередь позволяют рассмотреть окружающие предметы, например, надпись на указателе или дорожный знак. «Яндекс» разработал устройство, отличающееся широким динамическим диапазоном и специальной матрицей, которая позволяет распознавать мерцающие светодиодные огни, хорошо видит ярко освещенные и затененные объекты в одном кадре и быстро адаптируется к резкой смене освещения.
Камеры и лидары работают в комплексе с радаром, фиксирующим объекты на расстоянии 300 метров, однако их распознавание в его задачи не входит.