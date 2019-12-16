Российские беспилотники получат отечественное оборудование

Лидар в беспилотниках отвечает за сканирование пространства с помощью лазерных лучей, которые отражаются от объектов и создают трехмерную картину окружающей среды. Это самое дорогостоящее оборудование автомобиля с автопилотом.

«Яндекс» разработал два типа лидаров: первый имеет обзор на 360 градусов, а второй, твердотельный, то есть основанный на интегральной микросхеме и не имеющий подвижных частей, — 120 градусов. Он нужен для получения более детальной информации об объектах на пути следования беспилотника. Например, такой сенсор способен отличить пешехода от велосипедиста даже на расстоянии в 200 метров.