«Яндекс.Авто» сможет следить за омывайкой и сам продлевать страховку

Кроме того, второй прототип «Яндекс.Авто» сможет следить за состоянием автомобиля. После запуска на дисплее мультимедийной системы будет схематично показана машина, где красным цветом будут отмечены проблемные зоны.

Если подсвечена зона около дворников, значит, в машине заканчивается омывайка. Водитель может нажать на нее, после чего откроется более подробное описание проблемы, а также варианты решения: бортовой компьютер предложит построить маршрут до ближайшей заправки, где можно купить жидкость, или вариант заказать ее на маркетплейсе «Беру».