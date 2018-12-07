Через Яндекс.Навигатор теперь можно оплачивать заправку

Через навигатор можно не только найти ближайшую АЗС, но и проверить, где есть нужное топливо, и построить оптимальный маршрут. Приехав на заправку, нужно выбрать номер колонки, тип топлива и его количество. Комиссия через приложение не взимается, оплата идет с привязанной банковской карты.
Заправки, на которых доступна оплата в Навигаторе, перечислены в категории «АЗС с оплатой». На сегодняшний день к приложению подключено свыше тысячи заправок сетей ЕКА, «Нефтьмагистраль», Петербургская топливная компания, «Радуга и партнёры», а также других региональных сетей в городах-миллионниках. Уже известно, что скоро к ним присоединятся АЗС «Татнефть» и Shell.
Пока новая функция работает на устройствах с Android, но появится и на iOS. Все это не повлияет на отдельное приложение Яндекс.Заправки: она продолжит работать, и скоро обновится.