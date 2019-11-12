В Москве беспилотник «Яндекса» попал в ДТП

По данным агентства «Москва», ДТП произошло во вторник, 12 ноября, в районе Проектируемого проезда №4931. Обошлось без пострадавших, а автомобили получили лишь незначительные повреждения. Отстранение водителя «Яндекса» носит временный характер.

Другой инцидент с беспилотником компании произошел летом: тестовая машина выехала за стоп-линию на красный сигнал светофора, нарушив ПДД. Тогда в случившемся также обвинили водителя.

На днях стало известно о том, что Минпромторг предложил в полном объеме компенсировать расходы лабораторий на испытания беспилотных автомобилей из бюджета. А «Яндекс» на сегодняшний день является основным участником тестов беспилотников, которые начались 1 января 2019 года.