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18:09

В Москве беспилотник «Яндекса» попал в ДТП

В компании оперативно разобрались в случившемся и назвали виноватого

На западе столицы произошла авария, участниками которой стали беспилотный автомобиль «Яндекса» и еще одна машина. В компании заявили, что ДТП произошло по вине водителя-испытателя, который в момент столкновения управлял транспортным средством. Его уже отстранили от тестов.

По данным агентства «Москва», ДТП произошло во вторник, 12 ноября, в районе Проектируемого проезда №4931. Обошлось без пострадавших, а автомобили получили лишь незначительные повреждения. Отстранение водителя «Яндекса» носит временный характер.

Другой инцидент с беспилотником компании произошел летом: тестовая машина выехала за стоп-линию на красный сигнал светофора, нарушив ПДД. Тогда в случившемся также обвинили водителя.

На днях стало известно о том, что Минпромторг предложил в полном объеме компенсировать расходы лабораторий на испытания беспилотных автомобилей из бюджета. А «Яндекс» на сегодняшний день является основным участником тестов беспилотников, которые начались 1 января 2019 года.

До конца года «Яндекс» планирует выпустить на дороги Москвы более сотни машин с автопилотом. Пока в автопарке компании имеются беспилотники на базе автомобилей Toyota и Hyundai, а скоро к проекту присоединится и Kia.

Источник: агентство «Москва»