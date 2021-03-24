Каршеринг в Москве: кто, куда и как ездит на автомобилях поминутной аренды

По состоянию на февраль 2021 года, парк «Яндекс.Драйва» — самый крупный в столице, он насчитывает более 11 тысяч автомобилей. Согласно исследованию, в последние полгода среднее число поездок в день составляло 80 тысяч по будням и 87 тысяч по выходным, а на каждую машину приходится в среднем по 8-9 поездок в сутки.
Стандартное время одной поездки в течение дня составляет около одного часа. Среднее время движения автомобиля — около четырех часов в сутки, общее время использования (включая бронирование и ожидание) — около шести с половиной часов. Но встречаются и автомобили-рекордсмены. Например, на одном арендном Volkswaegn Polo в течение дня прокатились 22 разных человека, в сумме машина находилась в движении 6 часов 17 минут, а общее время аренды составило 9 часов 5 минут.
На одном из графиков продемонстрирована активность водителей в течение суток, которые пользуются личными автомобилями и сервисом каршеринга.
Фото: Яндекс
По картине движения каршеринг похож на личный транспорт: утром в будни автомобили скапливаются внутри ТТК и Садового кольца, а вечером разъезжаются по спальным районам.
Среднее расстояние одной поездки автомобиля каршеринга составляет шесть километров в будни и восемь километров в выходные дни. В каждом пятом случае протяженность маршрута превышает 20 километров: в основном большие расстояния проезжают по Москве и Подмосковью, но случаются и дальние поездки — например, из Москвы в Сочи.
Что касается пользователей каршеринга, то, по данным «Яндекса», то чаще всего автомобили арендуют водители в возрасте от 25 до 35 лет. При этом в последние годы доля водителей от 35 лет и старше увеличилась в два раза, с 19 до 38 процентов.
Яндекс
В компании отмечают рост пользовательского стажа вождения: если на момент запуска сервиса в 2018 году он составлял в среднем девять лет, то к 2021 году вырос до 12 лет. Вместе с тем доля водителей с небольшим стажем (от двух до четырех лет) сократилась почти в два раза — до 12 процентов, в доля опытных водителей (со стажем от 15 лет), наоборот, удвоилась и достигает 30 процентов.
В отдельных блок вынесено вождение. Согласно статистике «Яндекса», характер вождения зависит от возраста водителя: чем он старше, тем плавнее движение. Так, пользователи 50 лет резко тормозят в полтора раза реже, чем те, кому 21 год.
Средняя скорость арендной машины такая же, как у личного автомобиля, и по количеству превышений разницы нет. Из этого специалисты делают вывод, что «что за рулем каршеринговой и обычной машины люди ведут себя более-менее одинаково». Что же касается нарушений, то старшее поколение водителей реже превышают скорость, чем молодые, а на красный свет чаще всех проезжают водители средних лет. При этом несоблюдение разметки и знаков от возраста не зависит.
Вывод относительно вождения пользователей сервиса подтверждаются и статистикой аварийности, которую приводит столичный дептранс. Так, например, в Москве количество ДТП с участием водителей каршеринга в 2020 году снизилось на 18 процентов, число погибших уменьшилось на 27 процентов, а раненых — на 22 процента. В пересчете на размер парка данные вполне сопоставимы с показателями аварийности по личным автомобилям.