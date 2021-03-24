Каршеринг в Москве: кто, куда и как ездит на автомобилях поминутной аренды

По состоянию на февраль 2021 года, парк «Яндекс.Драйва» — самый крупный в столице, он насчитывает более 11 тысяч автомобилей. Согласно исследованию, в последние полгода среднее число поездок в день составляло 80 тысяч по будням и 87 тысяч по выходным, а на каждую машину приходится в среднем по 8-9 поездок в сутки.

Стандартное время одной поездки в течение дня составляет около одного часа. Среднее время движения автомобиля — около четырех часов в сутки, общее время использования (включая бронирование и ожидание) — около шести с половиной часов. Но встречаются и автомобили-рекордсмены. Например, на одном арендном Volkswaegn Polo в течение дня прокатились 22 разных человека, в сумме машина находилась в движении 6 часов 17 минут, а общее время аренды составило 9 часов 5 минут.

На одном из графиков продемонстрирована активность водителей в течение суток, которые пользуются личными автомобилями и сервисом каршеринга.