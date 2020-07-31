«Яндекс» придумал решение проблемы «мостов глупости»

В приложении водители смогут указать, что едут на грузовом автомобиле, и добавить его параметры: длину, ширину, высоту, максимальную разрешенную массу, фактическую массу, нагрузку на ось, грузоподъемность, прицепы и экологический класс. После этого «Яндекс.Навигатор» будет строить маршруты с учётом этих данных.

На старте грузовая навигация будет доступна только в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Позже новая функция появится и в остальных регионах России.