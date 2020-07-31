«Яндекс» придумал решение проблемы «мостов глупости»

В приложении водители смогут указать, что едут на грузовом автомобиле, и добавить его параметры: длину, ширину, высоту, максимальную разрешенную массу, фактическую массу, нагрузку на ось, грузоподъемность, прицепы и экологический класс. После этого «Яндекс.Навигатор» будет строить маршруты с учётом этих данных.
На старте грузовая навигация будет доступна только в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Позже новая функция появится и в остальных регионах России.
Самый известный в России «мост глупости» находится в Санкт-Петербурге на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. С 2017 года эстакада имеет собственный профиль в Twitter, где ведётся учёт застрявших под мостом грузовиков. Например, прошлым летом в опасном месте было зафиксировано 170-е ДТП.
На днях там произошла 185-я авария, хотя она несколько выделяется на фоне прочих: на этот раз «мост глупости» поймал автомобиль с нагруженный прицепом, он-то и не прошел по высоте.