Беспилотник «Яндекса» нарушил ПДД во время испытаний

Как пояснили представители «Яндекса» в разговоре с агентством «Москва», правила нарушил не искусственный интеллект автомобиля, а водитель-испытатель, который в тот момент перевел автомобиль в режим ручного управления.
«Иногда во время тестирования в городе водителю приходится брать управление на себя. В этой ситуации беспилотный автомобиль двигался в ручном режиме. Например, если полоса заблокирована и для объезда препятствия требуется пересечь сплошную. Человек за рулем именно так и поступит, но беспилотный автомобиль просто остановится, потому что не может нарушить правила», — пояснили в пресс-службе «Яндекса».
Тестовый беспилотный прототип на базе Hyundai Sonata появился несколько дней назад. Тогда автомобиль заканчивал испытания на полигоне и готовился выехать на городской тест по дорогам Москвы. Помимо «Сонаты» в беспилотном автопарке «Яндекса» есть пять автомобилей Toyota Prius, который уже тестируют на дорогах города, еще 45 автомобилей только готовятся приступить к испытаниям.
Всего до конца этого года компания планирует выпустить на дороги столицы более сотни машин с автопилотом. Помимо моделей от Toyota и Hyundai в автопарке должны появиться беспилотники на базе новых моделей от Kia.