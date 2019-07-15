Беспилотник «Яндекса» нарушил ПДД во время испытаний

Как пояснили представители «Яндекса» в разговоре с агентством «Москва», правила нарушил не искусственный интеллект автомобиля, а водитель-испытатель, который в тот момент перевел автомобиль в режим ручного управления.

«Иногда во время тестирования в городе водителю приходится брать управление на себя. В этой ситуации беспилотный автомобиль двигался в ручном режиме. Например, если полоса заблокирована и для объезда препятствия требуется пересечь сплошную. Человек за рулем именно так и поступит, но беспилотный автомобиль просто остановится, потому что не может нарушить правила», — пояснили в пресс-службе «Яндекса».