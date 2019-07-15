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15:08

Беспилотник «Яндекса» нарушил ПДД во время испытаний

Автомобиль пересек стоп-линию на красный сигнал светофора

Беспилотный автомобиль «Яндекса», который сейчас проходит тесты на дорогах Москвы, нарушил ПДД и выехал за стоп-линию на красный сигнал светофора. Инцидент произошел на перекрестке Мосфильмовской улицы и Проектируемого проезда №6095.

Как пояснили представители «Яндекса» в разговоре с агентством «Москва», правила нарушил не искусственный интеллект автомобиля, а водитель-испытатель, который в тот момент перевел автомобиль в режим ручного управления.

«Иногда во время тестирования в городе водителю приходится брать управление на себя. В этой ситуации беспилотный автомобиль двигался в ручном режиме. Например, если полоса заблокирована и для объезда препятствия требуется пересечь сплошную. Человек за рулем именно так и поступит, но беспилотный автомобиль просто остановится, потому что не может нарушить правила», — пояснили в пресс-службе «Яндекса».

Тестовый беспилотный прототип на базе Hyundai Sonata появился несколько дней назад. Тогда автомобиль заканчивал испытания на полигоне и готовился выехать на городской тест по дорогам Москвы. Помимо «Сонаты» в беспилотном автопарке «Яндекса» есть пять автомобилей Toyota Prius, который уже тестируют на дорогах города, еще 45 автомобилей только готовятся приступить к испытаниям.

Всего до конца этого года компания планирует выпустить на дороги столицы более сотни машин с автопилотом. Помимо моделей от Toyota и Hyundai в автопарке должны появиться беспилотники на базе новых моделей от Kia.

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