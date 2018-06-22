Компания испытала возможности автопилота на загородных шоссе

Пульс

Беспилотник «Яндекс» самостоятельно доехал из Москвы в Казань

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22 июня 2018

Компания «Яндекс» испытала беспилотник собственной разработки на загородных трассах, проехав по маршруту Москва-Казань в полностью автономном режиме. Toyota Prius, оснащенный автопилотом, проехал в общей сложности 780 километров, потратив на это 11 часов.

Большая часть пути беспилотника пролегала по федеральной дороге М7 «Волга». Задачей поездки стал сбор необходимой информации для дальнейшего обучения системы автономного управления, а также тестирование возможностей автопилота в различных погодных и дорожных условиях: при изменении качества покрытия, видимости разметки, а также в дождь и сумерках.

Видео с YouTube-канала «Яндекс.Такси».

В феврале текущего года в Сети появилось видео, на котором прототип беспилотного автомобиля «Яндекса» едет по московским улицам после снегопада. Таким образом инженеры обучают систему ориентироваться в условиях плохой видимости и отсутствия разметки.

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