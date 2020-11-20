«Яндекс» разрешил расплачиваться на заправках баллами

Пока тратить баллы на заправках можно только в последней версии приложения «Яндекс.Заправки», однако в будущем это можно будет сделать и в «Яндекс.Картах», и в «Навигаторе». Также накопленные баллы можно использовать для оплаты других услуг «Яндекса», например, на поездки на каршеринге и такси.