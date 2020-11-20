10:31

«Яндекс» разрешил расплачиваться на заправках баллами

Сервис «Яндекс.Заправки» включили в подписку «Плюс»

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Лиза Будрина
Компания «Яндекс» объявила, что сервис «Яндекс.Заправки» теперь включен в подписку «Плюс», так что у автомобилистов появилась возможность расплачиваться за топливо баллами. Кешбэк баллами начисляется за заправки на сумму от 1,5 тысячи рублей — по полбалла с каждого литра. Чтобы тратить накопленное, понадобится оформить подписку на «Плюс».

Пока тратить баллы на заправках можно только в последней версии приложения «Яндекс.Заправки», однако в будущем это можно будет сделать и в «Яндекс.Картах», и в «Навигаторе». Также накопленные баллы можно использовать для оплаты других услуг «Яндекса», например, на поездки на каршеринге и такси.

Новая функция работает на всех АЗС, подключенных к «Яндекс.Заправкам». Кроме того, если у автомобилиста привязана карта лояльности определенной топливной сети, то за заправку там он получит бонусы и на карту сети, и баллы на «Плюс».

«Яндекс.Заправки» появился два года назад и он позволяет не выходя из машины оплатить заправку и сравнить цены на станциях по маршруту.

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На сегодняшний день к сервису подключены семь тысяч заправочных станций по всей стране, включая крупные сети, такие как «Роснефть», BP, «Татнефть», Shell, «Нефтьмагистраль» и другие.