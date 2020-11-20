«Яндекс» разрешил расплачиваться на заправках баллами

Пока тратить баллы на заправках можно только в последней версии приложения «Яндекс.Заправки», однако в будущем это можно будет сделать и в «Яндекс.Картах», и в «Навигаторе». Также накопленные баллы можно использовать для оплаты других услуг «Яндекса», например, на поездки на каршеринге и такси.
Новая функция работает на всех АЗС, подключенных к «Яндекс.Заправкам». Кроме того, если у автомобилиста привязана карта лояльности определенной топливной сети, то за заправку там он получит бонусы и на карту сети, и баллы на «Плюс».
«Яндекс.Заправки» появился два года назад и он позволяет не выходя из машины оплатить заправку и сравнить цены на станциях по маршруту.
Беспилотники Яндекс: что нового?
На сегодняшний день к сервису подключены семь тысяч заправочных станций по всей стране, включая крупные сети, такие как «Роснефть», BP, «Татнефть», Shell, «Нефтьмагистраль» и другие.