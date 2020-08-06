Российские беспилотники начали тестировать в США

Выбор города обусловлен тем, что в штате Мичиган беспилотным автомобилям разрешено выезжать на дороги без инженера-испытателя за рулём. В компании пояснили, что этот опыт позволит отладить систему автономного управления, так как Энн-Арбор – большой город с оживлённым движением. Прежде испытания машин без страхующего водителя проводились только на территории российского Иннополиса.
На дорогах американского города уже можно встретить российские беспилотники, в том числе четвёртое поколение на базе Hyundai Sonata, представленное в начале июня 2020 года.
Что касается тестов в Тель-Авиве, то они позволяют испытать беспилотники в условиях жары в сочетании с высокой влажностью. «Яндексу» пришлось адаптировать автомобили, чтобы они могли без перебоев функционировать в субтропическом климате, в частности. Изменения были внесены в аппаратную часть комплекса и в систему охлаждения.
Но основная часть испытаний проводятся в Москве – беспилотники выезжают на дороги столицы каждый день. В компании объяснили, что разные тестовые зоны позволят в конечном счёте разработать универсальную технологию, применимую в любой точке мира.