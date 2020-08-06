Российские беспилотники начали тестировать в США

Что касается тестов в Тель-Авиве, то они позволяют испытать беспилотники в условиях жары в сочетании с высокой влажностью. «Яндексу» пришлось адаптировать автомобили, чтобы они могли без перебоев функционировать в субтропическом климате, в частности. Изменения были внесены в аппаратную часть комплекса и в систему охлаждения.