«Яндекс» запустил сервис поиска попутчиков

Компания «Яндекс» запустила сервис по поиску попутчиков — «Яндекс.Попутка». С его помощью водители смогут найти пассажиров, которым нужно проехать не менее 10 километров. Сначала сервис в тестовом режиме заработает в Ростовской области и Красноярском крае, пишет РБК.

На данный момент внутри приложения «Яндекс.Навигатор» открыта регистрация для водителей. Приложение для пассажиров появится до конца текущего месяца. Сумма компенсации водителю, которую предлагает сервис, носит рекомендательный характер, и всегда может быть изменена пользователями.

В России также действует сервис поиска попутчиков BlaBlaCar. Он позволяет подобрать водителя или пассажира на поездку в ближайшие дни.

Проект некоммерческий, поэтому не предусматривает заработка ни для водителя, ни для компании.

В начале декабря прошлого года «Яндекс» анонсировал запуск собственной службы каршеринга. Сервис «Яндекс.Драйв» начнет работать в феврале 2018 года. До этого момента, 20 процентов от расходов на «Яндекс.Такси» можно вернуть на счет каршеринговой службы.