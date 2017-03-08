«Тойота» раскрыла подробности о первом за 10 лет хот-хэтче

Компания Toyota в рамках Женевского автосалона раскрыла дополнительные подробности о своем первом за последние 10 лет «заряженном» хэтчбеке — Yaris GRMN. Японский автопроизводитель сообщил в частности, что 1,8-литровый двигатель с приводным нагнетателем хот-хэтча будет развивать не менее 210 лошадиных сил.

Мотор Toyota Yaris GRMN будет сочетаться с шестиступенчатой механической коробкой передач. Точные динамические характеристики автопроизводитель не привел, но отметил, что новинка будет быстрее всех в классе разгоняться с места до ста километров в час и с 80 до 120 километров в час на четвертой передаче.