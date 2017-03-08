«Тойота» раскрыла подробности о первом за 10 лет хот-хэтче

«Тойота» раскрыла подробности о первом за 10 лет хот-хэтчеYaris GRMN получит механическую коробку передач и дифференциал повышенного трения
Компания Toyota в рамках Женевского автосалона раскрыла дополнительные подробности о своем первом за последние 10 лет «заряженном» хэтчбеке — Yaris GRMN. Японский автопроизводитель сообщил в частности, что 1,8-литровый двигатель с приводным нагнетателем хот-хэтча будет развивать не менее 210 лошадиных сил.
Мотор Toyota Yaris GRMN будет сочетаться с шестиступенчатой механической коробкой передач. Точные динамические характеристики автопроизводитель не привел, но отметил, что новинка будет быстрее всех в классе разгоняться с места до ста километров в час и с 80 до 120 километров в час на четвертой передаче.
У хот-хэтча также будет доработанное шасси. В частности, модель получит растяжку передних стоек, укороченные пружины, стабилизатор поперечной устойчивости большей толщины, разработанные с Sachs амортизаторы, а также четырехпоршневые тормоза с вентилируемыми дисками спереди.
Хот-хэтч укомплектуют и дифференциалом повышенного трения Torsen, 17-дюймовыми колесными дисками BBS, спортивными креслами, а также рулевым колесом от купе Toyota GT86.
Продажи Toyota Yaris GRMN стартуют в Европе в начале 2018 года.
Последним «заряженным» хэтчбеком Toyota была модель Corolla T-Sport. Ее сняли с конвейера в 2007 году.