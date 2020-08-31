Карбон и красные брызговики: тюнинг для самого дешевого кроссовера Toyota

В пакет вошли защитные накладки на передний бампер и боковые двери, призванные придать Yaris Cross спортивный вид, а также 18-дюймовые колесные диски черного цвета и сдвоенные патрубки выхлопной системы.
Дополняют стайлинг крупные красные или черные брызговики, тонировка с защитой от ультрафиолетовых лучей, а также накладки на дверные ручки и карбоновые рамки для номерных знаков. Для салона предусмотрен особый солнцезащитный козырек, а для багажника – коврик с логотипом GR. Доплата за весь комплект составляет более 316 000 иен или 220 000 рублей по текущему курсу.
Фото: Toyota
Toyota Yaris Cross, сравнимый по габаритам с Lada XRay, стал самым дешевым кроссовером в линейке японской марки и занял позицию ниже C-HR. Он предлагается с 1,5-литровым бензиновым мотором Dynamic Force мощностью 120 лошадиных сил или с гибридной силовой установкой THS II, развивающей 116 сил.
Стоимость кроссовера на домашнем рынке стартует с 1 789 000 иен (1 253 000 рублей). Для сравнения, за базовый C-HR в России просят на 612 000 больше – 1 865 000 рублей.
Yaris Cross станет глобальной моделью и будет продаваться за пределами Японии, в том числе в Европе. Доберется ли кроссовер до российского рынка, пока неизвестно.
В январе Toyota показала гоночную версию хэтчбека Yaris, разработанную Gazoo Racing для участия в Чемпионате мира по ралли (FIA WRC). Такой Yaris получил 1,6-литровый мотор, который в версии для Японии выдает 272 лошадиные силы и 370 Нм крутящего момента.