Карбон и красные брызговики: тюнинг для самого дешевого кроссовера Toyota

В пакет вошли защитные накладки на передний бампер и боковые двери, призванные придать Yaris Cross спортивный вид, а также 18-дюймовые колесные диски черного цвета и сдвоенные патрубки выхлопной системы.

Дополняют стайлинг крупные красные или черные брызговики, тонировка с защитой от ультрафиолетовых лучей, а также накладки на дверные ручки и карбоновые рамки для номерных знаков. Для салона предусмотрен особый солнцезащитный козырек, а для багажника – коврик с логотипом GR. Доплата за весь комплект составляет более 316 000 иен или 220 000 рублей по текущему курсу.