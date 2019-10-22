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11:43

Toyota выпустила бюджетный кроссовер, который меньше Kia Rio X-Line

Приподнятая модификация появилась у «Яриса» после рестайлинга

© Toyota
Состоялась премьера обновлённого семейства Toyota Yaris L для китайского рынка. Наряду с хэтчбеком и седаном в продажу поступит «вседорожное» исполнение с пластиковым обвесом и увеличенным клиренсом. По размерам кросс-хэтч Yaris L-X чуть компактнее российского бестселлера Kia Rio X-Line: длина — 4160 миллиметров, колёсная база — 2550 миллиметров.

Особенности вседорожной версии Yaris L-X в Поднебесной — защитные накладки по периметру, оригинальные задние фонари, доработанные бамперы, рейлинги на крыше и шестиугольная решётка радиатора. Величина клиренса пока не объявлена, но известно, что под днищем кросс-хэтча будет больше стандартных для обычной «пятидверки» 125 миллимеров.

В отличие от «глобальной» малолитражки Yaris, сменившей поколение на прошлой неделе, Yaris для развивающихся рынков по-прежнему базируется на «старой» тележке Toyota B. Семейство Yaris для стран Азии и Южной Америки крупнее европейской версии и выделяется более простым оснащением.

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Фото: autohome.com.cn

Базовый хэтчбек и седан обновились локально: рестайлинг привёл к изменению светотехники и появлению мультимедиасистемы, возвышающейся над передней панелью. Силовой агрегат и трансмиссия прежние: Yaris-L доступен с 1,5-литровым 110-сильным (крутящий момент 138 Нм) атмосферным двигателем в паре с «механикой» или вариатором. Кросс-хэтч продаётся только с бесступенчатой трансмиссией, привод — на передние колёса.

Цены на «Ярисы» после рестайлинга уже объявлены: базовый хэтчбек обойдётся в 77 800 юаней (около 700 тысяч рублей по текущему курсу), седан в начальной комплектации — в 79 800 юаней (около 718 тысяч рублей), а кросс-хэтч — как минимум в 89 800 юаней (около 808 тысяч рублей).

Источник: autohome.com.cn