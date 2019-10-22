Toyota выпустила бюджетный кроссовер, который меньше Kia Rio X-Line

Цены на «Ярисы» после рестайлинга уже объявлены: базовый хэтчбек обойдётся в 77 800 юаней (около 700 тысяч рублей по текущему курсу), седан в начальной комплектации — в 79 800 юаней (около 718 тысяч рублей), а кросс-хэтч — как минимум в 89 800 юаней (около 808 тысяч рублей).