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9:03

Посмотрите, как маленький хот-хэтч Toyota отжигает на Нюрбургринге

Автомобиль проехал трек за 8 минут 44,66 секунды

Первый за последние 12 лет хот-хэтч Toyota – Yaris GRMN – испытали на «Северной петле» Нюрбургринга. Видео с заездом появилось на YouTube-канале немецкого журнала Sport Auto.
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За рулем хэтчбека во время заезда находился профессиональный гонщик Кристиан Гебхардт. Под его управлением автомобиль смог преодолеть трассу за 8 минут 44,66 секунды – то есть примерно на уровне Volkswagen Scirocco 2.0 TSI, Opel Corsa OPC, «пятого» VW Golf GTI и BMW M3 (E30). Во время заезда скорость машины часто превышала отметку 200 километров в час.

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Toyota Yaris GRMN оснащается 212-сильным двигателем 1.8 с приводным нагнетателем, шестиступенчатой механической коробкой передач, дифференциалом повышенного трения Torsen, перенастроенной подвеской и мощными тормозами. С места до ста километров в час «заряженный» хэтчбек разгоняется за 6,3 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 230 километрах в час.

В Европе тираж модели ограничен 400 экземплярами. Стоимость хот-хэтча в Германии составляет 33,7 тысячи евро (дороже Renault Clio RS и MINI John Cooper Works).

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