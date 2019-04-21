Посмотрите, как маленький хот-хэтч Toyota отжигает на Нюрбургринге

Toyota Yaris GRMN оснащается 212-сильным двигателем 1.8 с приводным нагнетателем, шестиступенчатой механической коробкой передач, дифференциалом повышенного трения Torsen, перенастроенной подвеской и мощными тормозами. С места до ста километров в час «заряженный» хэтчбек разгоняется за 6,3 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 230 километрах в час.

В Европе тираж модели ограничен 400 экземплярами. Стоимость хот-хэтча в Германии составляет 33,7 тысячи евро (дороже Renault Clio RS и MINI John Cooper Works).