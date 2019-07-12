Chevrolet Camaro получил 1014-сильный мотор и «механику»

Под капотом Yenko/SC Camaro установлен 6,8-литровый V8. Это серьезно модифицированный агрегат объемом 6,2 литра с алюминиевым блоком, стальным коленчатым валом, кованными поршнями, доработанной системой впрыска и увеличенными корпусами дроссельных заслонок. Отдача двигателя — 1014 сил и 1185 Нм момента. В пару к нему предлагается только механическая коробка передач.
Помимо доработанного двигателя, Yenko/SC Camaro получил выхлопную систему из нержавеющей стали, тормоза Brembo, углеволоконный капот с воздухозаборником, спойлер и уже включенные в состав пакет 1LE адаптивную подвеску и дифференциал повышенного трения в задней оси.
Компания указывает, что 1000-сильное купе нельзя эксплуатировать в Калифорнии, так как оно не соответствует нормам вредных выбросов. При этом заказать автомобиль можно у дилеров Chevrolet по цене от 69 тысяч долларов (4,4 миллиона рублей).