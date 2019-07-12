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18:00

Chevrolet Camaro получил 1014-сильный мотор и «механику»

Фирма SVE представила «заряженный» вариант спорткара

Американская компания Speciality Vehicle Engineering (SVE) представила ограниченную серию купе Yenko/SC Camaro с 1014-сильным компрессорным V8. Автомобили 2020 модельного года построены на базе Camaro SS с трек-пакетом 1LE и оборудованы спортподвеской с магнетореологическими амортизаторами и электронным дифференциалом.

Под капотом Yenko/SC Camaro установлен 6,8-литровый V8. Это серьезно модифицированный агрегат объемом 6,2 литра с алюминиевым блоком, стальным коленчатым валом, кованными поршнями, доработанной системой впрыска и увеличенными корпусами дроссельных заслонок. Отдача двигателя — 1014 сил и 1185 Нм момента. В пару к нему предлагается только механическая коробка передач.

Помимо доработанного двигателя, Yenko/SC Camaro получил выхлопную систему из нержавеющей стали, тормоза Brembo, углеволоконный капот с воздухозаборником, спойлер и уже включенные в состав пакет 1LE адаптивную подвеску и дифференциал повышенного трения в задней оси.

Компания указывает, что 1000-сильное купе нельзя эксплуатировать в Калифорнии, так как оно не соответствует нормам вредных выбросов. При этом заказать автомобиль можно у дилеров Chevrolet по цене от 69 тысяч долларов (4,4 миллиона рублей).

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