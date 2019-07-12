Chevrolet Camaro получил 1014-сильный мотор и «механику»

Компания указывает, что 1000-сильное купе нельзя эксплуатировать в Калифорнии, так как оно не соответствует нормам вредных выбросов. При этом заказать автомобиль можно у дилеров Chevrolet по цене от 69 тысяч долларов (4,4 миллиона рублей).