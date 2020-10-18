В России начали выпускать новый дизель-миллионник

Новый турбодизель ЯМЗ-6580 отличается увеличенной мощностью: агрегат выдаёт 530 лошадиных сил, тогда как предшественник развивал до 420 лошадиных сил. Разработчики уверяют, что форсированный двигатель не стал прожорливее и сохранил достоинства семейства ЯМЗ-658 — расчётный ресурс до одного миллиона километров и ремонтопригодность.

Конфигурация и рабочий объём мотора ЯМЗ-6580 не изменились: 14,85-литровый восьмицилиндровый агрегат имеет V-образную архитектуру. Улучшения характеристик удалось добиться за счёт увеличения производительности масляного насоса, установки модернизированного турбокомпрессора, нового электронного блока управления двигателем, а также иной системы охлаждения поршней.