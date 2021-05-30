Dodge назвал себя самой молодёжной автомобильной маркой

Как рассказал в интервью изданию Muscle Cars & Trucks руководитель отдела продаж марки Dodge Мэтт МакАлир, американская марка может похвастать самой молодой аудиторией в автомобильной отрасли. По его словам, более 60 процентов покупателей Dodge составляют представители поколения X (людей, родившихся в 1960-1980 годах) и Y (1980-2000). МакАлир также отметил, что кроме самой молодёжной аудитории, бренд занимает второе место по популярности среди покупателей из Азии, Латинской Америки и афроамериканцев. Хотя у Dodge довольно небольшая модельная линейка, марка компенсирует это широким выбором модификаций и силовых агрегатов, напоминает топ-менеджер.
МакАлир рассказал, что продажи в текущем году уже опережают показатели 2019 года — результаты продаж за прошлый год, как известно, были существенно ниже из-за пандемии коронавируса. Руководитель отдела продаж заметил, что в рекламных кампаниях Dodge участвуют модели линеек SRT и Hellcat, хотя более половины продаваемых автомобилей оснащены мотором V6, а вовсе не 6,2-литровым V8 Hemi. Ford недавно отмечал, что средний возраст покупателей пони-кара Mustang продолжает увеличиваться на протяжении как минимум последних десяти лет, но производитель не видит в этом никаких проблем.