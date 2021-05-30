Dodge назвал себя самой молодёжной автомобильной маркой

МакАлир рассказал, что продажи в текущем году уже опережают показатели 2019 года — результаты продаж за прошлый год, как известно, были существенно ниже из-за пандемии коронавируса. Руководитель отдела продаж заметил, что в рекламных кампаниях Dodge участвуют модели линеек SRT и Hellcat, хотя более половины продаваемых автомобилей оснащены мотором V6, а вовсе не 6,2-литровым V8 Hemi. Ford недавно отмечал, что средний возраст покупателей пони-кара Mustang продолжает увеличиваться на протяжении как минимум последних десяти лет, но производитель не видит в этом никаких проблем.