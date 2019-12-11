Китайцы начнут печатать на принтере дешевый электрокар на пожертвования

Крошечный YoYo длиной всего 2,5 метра (для сравнения, длина Smart fortwo – почти 2,7 метра). По европейской классификации он попадает в категорию транспортных средств L7, то есть по бумагам электромобиль пройдет как квадрицикл. Конструкция микрокара предельно проста и состоит из 57 отдельных элементов. При этом несмотря на размеры, авторы проекта обещают «комфорт и для изящной балерины, и для регбиста».
На 3D-принтере будут отпечатаны все детали новинки за исключением шасси, стекол, шин и силовой установки. Как сообщалось ранее, на «распечатку» бампера уйдет около четырех часов, крыши – пяти часов, а двери – восьми часов.
YoYo будет соответствовать действующим европейским нормам безопасности: получит защитные брусья спереди, сзади и в дверях, защиту от опрокидывания, подушку безопасности водителя и АБС. Использование напечатанных внешних панелей в будущем позволит предложить покупателям библиотеку новых деталей, за счет которых можно будет изменить внешность автомобиля или отремонтировать поврежденные элементы.
Микрокар оснастят электромотором с отдачей 7,5 киловатта (пиковая — 22 киловатта), а также низковольтной LiFePO4-батарей на 9,2 киловатт-часа. Без подзарядки Yoyo проедет до 150 километров и разгонится до максимальных 150 километров в час.
Аккумулятор можно зарядить от бытовой розетки, а также заменить на новой с помощью запатентованной Battery Swapping System. Этот опциональный сервис будут автоматически информировать технический центр XEV о низком заряде батареи.
Цена электрокара для первых инвесторов составит 5999 евро (423 тысячи рублей). После запуска серийного производства, который запланирован на август 2020 года, стоимость вырастет до 7995 евро (563 500 рублей).