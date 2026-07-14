Юбилейный «ГАРАЖ ФЕСТ» предложит посетителям марафон, дрифт и концерты

В этом году ГАРАЖ ФЕСТ выходит на новый уровень: гостей ждет самая продолжительная гонка в истории фестиваля, сражение блогеров в трех дисциплинах и мобильное приложение, которое сделает навигацию по празднику еще удобнее.

Автоспорт: эндуранс, дрифт и спринт

В этом году автоспортивная программа фестиваля включает три соревнования. Главная гоночная премьера — субботний марафон «1000 километров Игора Драйв». Впервые в истории российского автоспорта на автодроме пройдет гонка на выносливость протяженностью 8 часов. На старт выйдут ведущие команды марафонских гонок.

В воскресенье эстафету подхватит Кубок GT — заезды мощных спорткаров BMW, Mercedes-AMG, Porsche и Toyota. Соревнование второй раз пройдет в рамках фестиваля, и оно уже успело завоевать любовь зрителей.

Параллельно на дрифт-площадке состоится этап Открытого чемпионата РДС: легендарный «бетонный Колизей» вновь проверит пилотов на прочность, а болельщики получат полное погружение в борьбу, ведь машины проносятся в непосредственной близости от трибун. В субботу пройдут одиночные квалификации, а в воскресенье — сетка на выбывание.

Медиа Гонки: новый формат борьбы

Проект Медиа Дрифт, с успехом прошедший в прошлом году, эволюционировал в полноценное многоборье. Звезды медиапространства сразятся в трех дисциплинах: тайм-атаке на болидах «Формулы-4», дрифте и дрэг-рейсинге на 200 метров. Победитель определится по сумме результатов, что уравняет шансы участников с разным уровнем подготовки.

В этот раз за руль сядут Big Russian Boss, создатель канала «Форсаж» Антон Скрыпников, Ян Дилан и Екатерина Тюрина. Для зрителей это шанс увидеть, как медийные личности справляются с настоящей гоночной техникой.

Специальный подарок для поклонников: в субботу, 18 июля, с 17:00 до 19:00 все участники Медиа Гонок проведут автограф-сессию в зоне «Автокультура». Блогеры пообщаются с гостями, можно будет взять автографы и сфотографироваться с ними. Кроме того, звезды Медиа Гонок примут участие в параде пилотов Открытого чемпионата РДС в воскресенье.