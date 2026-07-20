Юбилейный «ГАРАЖ ФЕСТ» принёс рекорды, звёзд и новые форматы

Выставочная зона «Автокультура» в этом году посвящена теме «Большое путешествие». В экспозиции были представлены автомобили — участники легендарных пробегов, ралли-рейдов и редкие образцы дорожных машин. Украшением выставки стал суперкар Mega Track из Монако — таких машин выпущено лишь пять штук.

В лектории своим опытом поделились профессиональные гонщики, путешественники на автомобилях и мотоциклах, журналисты и организаторы соревнований. В зоне RDRC, чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу зрители смогли познакомиться с образцами гоночной техники — от форсированных дорожных Toyota до 4000-сильных прототипов.

Пилоты серии рассказывали зрителям об особенностях своих машин, раздавали автографы и фотографировались с гостями фестиваля. В воскресенье на прямой старт-финиш шоссейно-кольцевой трассы прошли шоу-заезды промода и двух дрэгстеров. Дрэгстерами управляла самая быстрая семья России — Константин и Евгения Найт.

Проект «Медиа Гонки» подарил фестивалю зрелищное многоборье: популярные блогеры Большой Русский Босс, Антон «Форсаж» Скрипников, Ян Дилан и Катя Тюрина сразились в трех дисциплинах — тайм-атаке на «Формуле-4», парном дрифте и дрэг-заездах, а победитель определился по сумме соревнований.

Все подробности тренировок и гонок, а главное — имя победителя смотрите в официальной группе автодрома в ВКонтакте и следите за анонсами новых выпусков и публикаций.В субботу на сцену фестиваля вышла Полина Гагарина, исполнившая любимые хиты, которым подпевали зрители. В воскресенье выступление Вани Дмитриенко и группы «Комната культуры» стало яркой эмоциональной точкой дня и всего фестиваля.

Обширные зоны фудкортов с кухней на любой вкус, зоны партнеров с розыгрышами призов, конкурсами и различными развлечениями. Детская зона с аниматорами и талисманом автодрома рысью Сидом. Пятый ГАРАЖ ФЕСТ подтвердил статус праздника для всей семьи, где каждый найдет себе развлечение по душе.