Новости
Опубликовано 20 июля 2026, 19:56
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Юбилейный «ГАРАЖ ФЕСТ» принёс рекорды, звёзд и новые форматы

18 и 19 июля 2026 года на автодроме «Игора Драйв» в пятый раз состоялся «ГАРАЖ ФЕСТ» — главное автомобильное событие лета, объединившее несколько видов автоспорта, выставку редких машин, медийные проекты и масштабную концертную программу. Уик-энд посетили десятки тысяч зрителей.
Юбилейный «ГАРАЖ ФЕСТ» принёс рекорды, звёзд и новые форматы
© пресс-служба фестиваля
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Центральным спортивным событием фестиваля стал марафон «1000 километров Игора Драйв» — гонка на выносливость, ставшая главным событием гоночной программы фестиваля. На старт вышли ведущие эндуранс-команды страны, а зрители наблюдали за многочасовой битвой на кольцевой трассе.

Поломки, взрывы колес, борьба бок о бок, контакты и вылеты с трассы — болельщики увидели все, за что любят гонки на выносливость. В воскресенье эстафету подхватил Кубок GT, где мощные спорткары BMW, Mercedes-AMG, Porsche и Toyota боролись за победу в спринтерском формате.

Параллельно на дрифт-площадке прошел этап Открытого чемпионата RDS — легендарный «бетонный Колизей» вновь проверил на прочность пилотов и их технику. Фанаты дрифта насладились максимальной близостью к трассе и проносящимся мимо машинам. Много дыма, красивый дрифт, напряженная борьба и контакты со стеной — этап RDS Open в рамках «ГАРАЖ ФЕСТ» получился зрелищным и интересным.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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© пресс-служба фестиваля

Выставочная зона «Автокультура» в этом году посвящена теме «Большое путешествие». В экспозиции были представлены автомобили — участники легендарных пробегов, ралли-рейдов и редкие образцы дорожных машин. Украшением выставки стал суперкар Mega Track из Монако — таких машин выпущено лишь пять штук.

В лектории своим опытом поделились профессиональные гонщики, путешественники на автомобилях и мотоциклах, журналисты и организаторы соревнований. В зоне RDRC, чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу зрители смогли познакомиться с образцами гоночной техники — от форсированных дорожных Toyota до 4000-сильных прототипов.

Пилоты серии рассказывали зрителям об особенностях своих машин, раздавали автографы и фотографировались с гостями фестиваля. В воскресенье на прямой старт-финиш шоссейно-кольцевой трассы прошли шоу-заезды промода и двух дрэгстеров. Дрэгстерами управляла самая быстрая семья России — Константин и Евгения Найт.

Проект «Медиа Гонки» подарил фестивалю зрелищное многоборье: популярные блогеры Большой Русский Босс, Антон «Форсаж» Скрипников, Ян Дилан и Катя Тюрина сразились в трех дисциплинах — тайм-атаке на «Формуле-4», парном дрифте и дрэг-заездах, а победитель определился по сумме соревнований.

Все подробности тренировок и гонок, а главное — имя победителя смотрите в официальной группе автодрома в ВКонтакте и следите за анонсами новых выпусков и публикаций.В субботу на сцену фестиваля вышла Полина Гагарина, исполнившая любимые хиты, которым подпевали зрители. В воскресенье выступление Вани Дмитриенко и группы «Комната культуры» стало яркой эмоциональной точкой дня и всего фестиваля.

Обширные зоны фудкортов с кухней на любой вкус, зоны партнеров с розыгрышами призов, конкурсами и различными развлечениями. Детская зона с аниматорами и талисманом автодрома рысью Сидом. Пятый ГАРАЖ ФЕСТ подтвердил статус праздника для всей семьи, где каждый найдет себе развлечение по душе.

Автор:Алексей Кованов
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