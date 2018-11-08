Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
18:38

Тюнеры сделали 862-сильный «гоночный» Chevrolet Corvette для обычных дорог

Ателье Vengeance Racing представило собственный вариант купе Corvette Z06

Американское тюнинг-ателье Vengeance Racing представило доработанную версию Chevrolet Corvette Z06, внешне напоминающую гоночный вариант под названием C7.R. Купе получило новый аэродинамический обвес, «восьмерку» увеличенной мощности и разноразмерные колеса на передней и задней оси.

Тюнеры увеличили мощность стокового компрессорного V8 объемом 6,2 литра с 659 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента до 862 сил и 1194 Нм момента. Такой результат был получен после установки новой системы впуска, усиленного коленвала, гоночного распредвала и шкивов. Коробка — восьмиступенчатый «автомат» с подрулевыми лепестками — осталась прежней. Обычный Corvette Z06 разгоняется до 60 миль в час (97 километров в час) за 2,95 секунды. Динамические характеристики доработанной машины не сообщаются.

>
Reload
1 / 6

Внешне суперкар отличается массивным задним антикрылом, карбоновым сплиттером с винглетами, аэродинамическим боковыми порогами и двусоставными коваными колесами ADV.1 размерностью 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади. Покрышки — трековые Michelin Pilot Sport Cup 2.

Мощнейший заводской Chevrolet Corvette – ZR1 – может разгоняться с нуля до 97 километров в час за 2,85 секунды. Суперкар оснащается 765-сильным восьмицилиндровым двигателем 6.2 с механическим нагнетателем. Агрегат может работать в паре с семиступенчатой механической коробкой передач или восьмидиапазонным «автоматом».

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...