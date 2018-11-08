Тюнеры сделали 862-сильный «гоночный» Chevrolet Corvette для обычных дорог

Тюнеры увеличили мощность стокового компрессорного V8 объемом 6,2 литра с 659 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента до 862 сил и 1194 Нм момента. Такой результат был получен после установки новой системы впуска, усиленного коленвала, гоночного распредвала и шкивов. Коробка — восьмиступенчатый «автомат» с подрулевыми лепестками — осталась прежней. Обычный Corvette Z06 разгоняется до 60 миль в час (97 километров в час) за 2,95 секунды. Динамические характеристики доработанной машины не сообщаются.
Внешне суперкар отличается массивным задним антикрылом, карбоновым сплиттером с винглетами, аэродинамическим боковыми порогами и двусоставными коваными колесами ADV.1 размерностью 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади. Покрышки — трековые Michelin Pilot Sport Cup 2.
Мощнейший заводской Chevrolet Corvette – ZR1 – может разгоняться с нуля до 97 километров в час за 2,85 секунды. Суперкар оснащается 765-сильным восьмицилиндровым двигателем 6.2 с механическим нагнетателем. Агрегат может работать в паре с семиступенчатой механической коробкой передач или восьмидиапазонным «автоматом».