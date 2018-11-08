Тюнеры сделали 862-сильный «гоночный» Chevrolet Corvette для обычных дорог

Тюнеры увеличили мощность стокового компрессорного V8 объемом 6,2 литра с 659 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента до 862 сил и 1194 Нм момента. Такой результат был получен после установки новой системы впуска, усиленного коленвала, гоночного распредвала и шкивов. Коробка — восьмиступенчатый «автомат» с подрулевыми лепестками — осталась прежней. Обычный Corvette Z06 разгоняется до 60 миль в час (97 километров в час) за 2,95 секунды. Динамические характеристики доработанной машины не сообщаются.