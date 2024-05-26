Родстер BMW Z4 попытались сделать похожим на BMW 507 Элвиса Пресли

Проект получил название Roadster Tender 5.7

Родстер BMW Z4 неудачно попытались сделать похожим на BMW 507 Элвиса Пресли. Родстер BMW 507 — одна из самых знаковых моделей в истории баварской марки, в частности из-за того, что тираж был ограничен 254 экземплярами, два из которых выкупил Элвис Пресли. Одну из машин он приобрёл в 1958 году, когда проходил военную службу в Германии. В 1960 году он демобилизовался в звании сержанта и вернулся в США, забрав машину с собой. Однако спустя два года певец отдал ее в трейд-ин салона Chrysler в Нью-Йорке, после чего началась новая глава в истории машины.