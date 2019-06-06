Представлен «формульный болид» с допуском на обычные дороги

Zacaria SC действительно выглядят как болид Формулы 1, но с прикрытыми крыльями колесами. Конструкция суперкара представляет собой раму из легированной стали с внешними панелями из алюминия. Масса автомобиля — 850 килограммов. Среднемоторный Zacaria SC оснащен 6,3-литровым V12 Ferrari, который выйдет более 700 сил. Коробка — шестиступенчатая гоночная секвенталка Albins с подрулевыми лепестками или опциональным традиционным рычагом.
В оснащение Zacaria SC также входит регулируемая подвеска с гидравлической лифт-системой, тормозные механизмы AP Racing, выхлопная система с отдельными каналами для трека и уличного использования, а также полностью светодиодное внешнее освещение.
Пока Zacaria SC построен в единственном экземпляре, но заинтересованные в покупке могут оставить заявку на сборку собственного автомобиля. Ориентировочная цена — 800 тысяч фунтов стерлингов или 66,2 миллиона рублей по текущему курсу.