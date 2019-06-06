Представлен «формульный болид» с допуском на обычные дороги

Zacaria SC действительно выглядят как болид Формулы 1, но с прикрытыми крыльями колесами. Конструкция суперкара представляет собой раму из легированной стали с внешними панелями из алюминия. Масса автомобиля — 850 килограммов. Среднемоторный Zacaria SC оснащен 6,3-литровым V12 Ferrari, который выйдет более 700 сил. Коробка — шестиступенчатая гоночная секвенталка Albins с подрулевыми лепестками или опциональным традиционным рычагом.