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16:25

Представлен «формульный болид» с допуском на обычные дороги

Супекар Zacaria SC оснащен V12 Ferrari

На автомобильной выставке Top Marques в Монако австралиец Зак Михайлович представил проект, над которым работал последние пять лет. Это суперкар Zacaria SC — по сути, «формульным болид» с допуском на обычные дороги».
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Zacaria SC действительно выглядят как болид Формулы 1, но с прикрытыми крыльями колесами. Конструкция суперкара представляет собой раму из легированной стали с внешними панелями из алюминия. Масса автомобиля — 850 килограммов. Среднемоторный Zacaria SC оснащен 6,3-литровым V12 Ferrari, который выйдет более 700 сил. Коробка — шестиступенчатая гоночная секвенталка Albins с подрулевыми лепестками или опциональным традиционным рычагом.

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В оснащение Zacaria SC также входит регулируемая подвеска с гидравлической лифт-системой, тормозные механизмы AP Racing, выхлопная система с отдельными каналами для трека и уличного использования, а также полностью светодиодное внешнее освещение.

Пока Zacaria SC построен в единственном экземпляре, но заинтересованные в покупке могут оставить заявку на сборку собственного автомобиля. Ориентировочная цена — 800 тысяч фунтов стерлингов или 66,2 миллиона рублей по текущему курсу.

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