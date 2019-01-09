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14:45

У «Опеля» появился новый микроавтобус – родственник «Ситроена» и «Пежо»

У микроавтобусов Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer появился собрат под маркой Opel

Компания Opel анонсировала микроавтобус под названием Zafira Life. Премьера машины состоится 18 января на автосалоне в Брюсселе.

Эта машина — один из первых плодов вхождения марки Opel в состав французской группы PSA. Opel Zafira Life представляет собой продукт бедж-инжиниринга микроавтобуса Citroen Spacetourer: среди отличий — лишь другая решетка радиатора с фирменной опелевской молнией, фары с характерными «галочками» в духе Opel Astra K, другое расположение ходовых огней и опелевские шильдики.

Микроавтобус будет предлагаться в трех вариантах: исполнение Small — длиной 4,6 метра, Mediam — 4,95 метра, а также Large — 5,3 метра. Салон доступен в пяти конфигурациях: с пятью, шестью, семью, восемью или девятью посадочными местами.

Единственным отличием Опеля от Ситроена в салоне стала эмблема на руле

Выбор двигателей пока не анонсирован, но он наверняка будет совпадать с ситроеновским: это дизели объемом 1,6 мощностью 95 или 120 сил, и двухлитровые дизели мощностью 150 или 177 сил. Наряду с базовым переднеприводным исполнением микроавтобус получит и полноприводную трансмиссию французской фирмы Dangel (она будет доступна со старта продаж). А в 2021 году появится и электрический вариант.

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Название для микроавтобуса заимствовано у небольшого минивэна Zafira, но фактически он придет на смену модели Opel Vivaro, которая представляла собой Renault Trafic с опелевскими эмблемами. А вот в Великобритании, где Опели продаются под маркой Vauxhall, новый микроавтобус будет называться Vivaro Life.

Vauxhall Vivaro Life — вариант для рынка Великобритании

Интересно, что собирать Опели и Воксхоллы будут на отдельном заводе в британском Лутоне, несмотря на минимум отличий от Citroen Spacetourer Peugeot Traveller. Машины французских марок выпускают на заводе Sevel Nord в департаменте Нор на севере Франции, а микроавтобусы для российского рынка — на фабрике в Калуге.

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