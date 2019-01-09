У «Опеля» появился новый микроавтобус – родственник «Ситроена» и «Пежо»

Выбор двигателей пока не анонсирован, но он наверняка будет совпадать с ситроеновским: это дизели объемом 1,6 мощностью 95 или 120 сил, и двухлитровые дизели мощностью 150 или 177 сил. Наряду с базовым переднеприводным исполнением микроавтобус получит и полноприводную трансмиссию французской фирмы Dangel (она будет доступна со старта продаж). А в 2021 году появится и электрический вариант.