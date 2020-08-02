17:17

Ателье Zagato выпустит карбоновый суперкар с 6,8-литровым мотором

Итальянская кузовная мастерская возродит бренд IsoRivolta

© Zagato
Сергей Ильин
Ателье Zagato объявило о скором выпуске серии суперкаров GTZ под маркой IsoRivolta. Эксклюзивные купе отличатся карбоновым кузовом в ретростиле, 6,8-литровым компрессорным мотором и будут выпущены тиражом 19 экземпляров. Первый IsoRivolta GTZ от Zagato передадут владельцу в октябре 2020 года.

Экстерьер возрождённого купе IsoRivolta GTZ будет вдохновлён оригинальной двухдверкой Iso Rivolta A3 1963 года выпуска. Как и полвека назад, итальянский дизайн будет сочетаться с американской технической начинкой, ведь основой GTZ послужит Chevrolet Corvette Z06 седьмого поколения.

>
Reload
1 / 2

Фото: Возрождённое купе IsoRivolta GTZ

Известно, что кузов купе будет выполнен из углеродного волокна, а «сердцем» суперкара станет 6,8-литровый мотор с нагнетателем производства General Motors. Мощность не сообщается, но ориентиром могут служить характеристики «стокового» Corvette Z06 — с 6,2 литра рабочего объёма снимают 659 лошадиных сил.

Хотя подробностей о проекте IsoRivolta GTZ немного, девять из 19 купе производства Zagato уже заказаны коллекционерами. Больше информации о суперкарах появится осенью, когда миланское ателье покажет первый собранный автомобиль и передаст его клиенту.