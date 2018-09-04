Самый дешевый (и маленький) автомобиль Zagato пустят с молотка

Выставленный на торги экземпляр – это базовый вариант модели со 1000-ваттным мотором. Машина регулярно использовалась первым владельцем в течение 11 лет, но 1985 году была продана. С тех пор автомобиль побывал у двух частных коллекционеров. В 2011-м нынешний владелец отреставрировал электрокар. Покупатель Zele получит фотоальбом, в котором задокументирован весь процесс восстановления.

Одним из самых дорогих автомобилей Zagato стал Aston Martin DB4 GT Zagato 1961 года. Один из 20 построенных ателье спорткаров продали за 9,5 миллиона фунтов стерлингов (832,3 миллиона рублей по текущему курсу).