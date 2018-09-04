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4 сентября 14:46

Самый дешевый (и маленький) автомобиль Zagato пустят с молотка

На аукционе Sotheby's продадут электрокар Zele

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Аукционный дом Sotheby’s выставит на торги в Лондоне самый доступный автомобиль, построенный итальянским ателье Zagato. Это электрокар Zele, выпущенный тиражом 500 экземпляров и оснащенный четырьмя 12-вольтовыми аккумуляторами. Цена машины — 5-10 тысяч фунтов стерлингов (437,9-875,7 тысячи рублей).

Дебют Zagato Zele состоялся в 1972 году на Женевском автосалоне. Электрокар должен был помочь компании выжить, когда продажи спортивных гран-туризмо начали стремительно падать. В основе машины с кузовом из стеклопластика лежала «тележка» с узлами от Fiat 500 и 124, а в движение ее приводил электромотор Magneti Marelli.

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Zele оснащался четырехпозиционным переключателем оборотов и двухпозиционной педалью, которые вместе обеспечивали шесть передач переднего хода и две заднего. На одной зарядке электрокар способен проезжать до 80 километров. Максимальная скорость машины — 40 километров в час.

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Выставленный на торги экземпляр – это базовый вариант модели со 1000-ваттным мотором. Машина регулярно использовалась первым владельцем в течение 11 лет, но 1985 году была продана. С тех пор автомобиль побывал у двух частных коллекционеров. В 2011-м нынешний владелец отреставрировал электрокар. Покупатель Zele получит фотоальбом, в котором задокументирован весь процесс восстановления.

Одним из самых дорогих автомобилей Zagato стал Aston Martin DB4 GT Zagato 1961 года. Один из 20 построенных ателье спорткаров продали за 9,5 миллиона фунтов стерлингов (832,3 миллиона рублей по текущему курсу).

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