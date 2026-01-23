Заградительный утильсбор для российских машин введут в Казахстане

Повышающий коэффициент будет введен только для автомобилей, ввозимых в Казахстан из России и Белоруссии. Для Киргизии и Армении, наряду с Россией и Белоруссией входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), утилизационный платеж останется на прежнем уровне. Не изменится он и для остальных стран мира.

«Изменить ставки утильсбора для машин, ввозимых в РК из РБ и РФ, предлагается для устранения дисбаланса в уровне утилизационных платежей между нашей страной и союзниками, а также исключения регуляторного и ценового арбитража при взаимной торговле в рамках ЕАЭС. Утильсбор для российских и белорусских машин в итоге будет равен платежу, установленному в законодательстве Российской Федерации с 1 декабря 2025 года», — отмечается в публикации kolesa.kz.

После введения в формулу расчета утильсбора повышающего коэффициента для автомобилей из России и Белоруссии, сумма платежа для машин с двигателями объемом 1−2 л вырастет в 38,8 раза, с двигателями объемом 2−3 л — в 32,8 раза, с двигателями свыше 3 л — в 21,4 раза, уточняет «Forbes Казахстан».