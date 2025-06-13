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Опубликовано 13 июня 2025, 14:32
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Иранский пикап Zamyad из 1970-х обрел современные системы безопасности

В канун 55-летия модель пережила масштабный апгрейд и останется в строю
В Иране добавили продвинутую электронику пикапу родом из 1970-х. На автосалоне в Ширазе дебютировал модернизированный Zamyad Z24 с ранее невиданными опциями. Местный концерн SAIPA адаптировал ветерана к современным стандартам безопасности, так как Управление по надзору за транспортом Ирана пригрозило отозвать лицензию на производство. Вопреки санкциям иранским инженерам удалось серьёзно улучшить 55-летнюю модель!
Иранский пикап Zamyad из 1970-х обрел современные системы безопасности
© khodrobank.com
Сергей Ильин
Сергей Ильин
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Zamyad Z24 представляет собой лицензионную копию Nissan Junior образца 1970 года. Весной считалось, что дни пикапа сочтены: адаптировать устаревший автомобиль к современным требованиям не удастся, а власти Ирана были не склонны на компромиссы. Однако теперь в Ширазе показали машину с системой контроля полосы, автоматического торможения и индикацией непристёгнутых ремней безопасности!

© khodrobank.com

Zamyad EX обзавелся радаром и комплексом камер для слежения за разметкой и впереди идущим транспортом. По данным иранских журналистов, системы «показали себя с блеском». Рулевое управление и тормоза теперь работают «по проводам», установлены радиальные шины, колёсная база растянута на 16 сантиметров, стала просторнее кабина, поменялись кресла.

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Лицензия на производство пикапов старого образца выдана на 35 тысяч машин, из которых 30 тысяч Zamyad уже выпущены, а оставшиеся экземпляры соберут в течение месяца. Обновлённый грузовичок вряд ли встанет на конвейер SAIPA раньше 2026 года, поэтому на какое-то время сборку ветерана могут приостановить.

Источник:Khodro Bank
Автор:Сергей Ильин
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#Иран