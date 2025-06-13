Иранский пикап Zamyad из 1970-х обрел современные системы безопасности

Лицензия на производство пикапов старого образца выдана на 35 тысяч машин, из которых 30 тысяч Zamyad уже выпущены, а оставшиеся экземпляры соберут в течение месяца. Обновлённый грузовичок вряд ли встанет на конвейер SAIPA раньше 2026 года, поэтому на какое-то время сборку ветерана могут приостановить.