Иранский пикап Zamyad из 1970-х обрел современные системы безопасности

Иранский пикап Zamyad из 1970-х обрел современные системы безопасностиВ канун 55-летия модель пережила масштабный апгрейд и останется в строю
Zamyad Z24 представляет собой лицензионную копию Nissan Junior образца 1970 года. Весной считалось, что дни пикапа сочтены: адаптировать устаревший автомобиль к современным требованиям не удастся, а власти Ирана были не склонны на компромиссы. Однако теперь в Ширазе показали машину с системой контроля полосы, автоматического торможения и индикацией непристёгнутых ремней безопасности!
Zamyad EX обзавелся радаром и комплексом камер для слежения за разметкой и впереди идущим транспортом. По данным иранских журналистов, системы «показали себя с блеском». Рулевое управление и тормоза теперь работают «по проводам», установлены радиальные шины, колёсная база растянута на 16 сантиметров, стала просторнее кабина, поменялись кресла.
Лицензия на производство пикапов старого образца выдана на 35 тысяч машин, из которых 30 тысяч Zamyad уже выпущены, а оставшиеся экземпляры соберут в течение месяца. Обновлённый грузовичок вряд ли встанет на конвейер SAIPA раньше 2026 года, поэтому на какое-то время сборку ветерана могут приостановить.