Видео: как идеально проехать «Зандворт» на Lada Vesta

Автодром Зандворт расположен в непосредственной близости от одноименного голландского города-курорта, известным своим длинным пляжем, окаймлённым великолепными прибрежными дюнами, отделяющими Северное море от трассы. Первые уличные гонки в городе Зандворт прошли еще в далеком 1939 году, однако постоянная гоночная трасса была построена только после окончания Второй Мировой войны. Автодром был открыт в августе 1948 года, когда на трассе состоялся гран-при Зандворта, который выиграл Принц Сиама (совр. Таиланд) Бирабонгза Бханубан на Maserati.
Трасса известна своим первым профилированным поворотом Tarzanbocht, который оставался неизменным при всех реконструкциях и предоставляет широкие возможности для обгонов, а также множеством быстрых S-образных виражей. Согласно легенде поворот носит имя крестьянина, который при строительстве автодрома согласился отдать часть своих земель под нужды трассы, но при условии, если его имя увековечат в названии одного из поворотов.
По традиции автодром используется для проведения этапов немецкой гоночной серии DTM вместе с сериями поддержки (в т.ч. Ф3). А 14 мая 2019 года было объявлено, что с 2020 года Зандворт снова войдет в календарь чемпионата мира Формула 1.
Принять участие в этом обзоре мы позвали одного из лучших виртуальных пилотов страны и члена немецкой киберспортивной команды Pure Racing Team Дениса Грабовского, чтобы он проехал быстрый круг и поделился своими советами.
Кроме того, за советом мы решили обратиться и к настоящему гонщику — чемпиону Blancpain Sprint Series, вице-чемпиону Формулы 3 Германии Алексею Карачеву.
«Трасса Зандворт очень интересная, запомнилась разнообразностью поворотов как быстрых, так и медленных. Самым сложным поворотом, пожалуй, можно считать 6-й поворот «Sheivlak». Перед ним идет скоростной участок с перепадом высот и вход в поворот находится сразу за вершиной холма. На машинах класса GT зона короткого торможения и точка входа в поворот открываются в самый последний момент, когда машина буквально вылетает из слепой зоны подъема на его вершину и устремляется вниз в правый поворот на высокой скорости. На мой взгляд, этот поворот является ключевым, именно в нем пилоты чаще всего допускают ошибки и теряют драгоценные доли секунды.
В Зандворте достаточно много обгонных мест. Например: 1-й поворот достаточно широкий и ему предшествует скоростная прямая, где можно использовать слипстрим (воздушный мешок). 8 и 9 повороты очень широкие и в них удобно обгонять или «раскачивать» соперника для обгона в 10-м. Во многом уверен, старт с поула дает высокие шансы на победу, но стопроцентной гарантией быть не может.
В Голландии любят автоспорт и поэтому трибуны всегда заполнены зрителями. Местная публика прекрасно разбирается в автогонках, голландские болельщики — одни из самых страстных в мире, весь уик-энд проходит в особой атмосфере позитива».