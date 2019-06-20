Видео: как идеально проехать «Зандворт» на Lada Vesta

«Трасса Зандворт очень интересная, запомнилась разнообразностью поворотов как быстрых, так и медленных. Самым сложным поворотом, пожалуй, можно считать 6-й поворот «Sheivlak». Перед ним идет скоростной участок с перепадом высот и вход в поворот находится сразу за вершиной холма. На машинах класса GT зона короткого торможения и точка входа в поворот открываются в самый последний момент, когда машина буквально вылетает из слепой зоны подъема на его вершину и устремляется вниз в правый поворот на высокой скорости. На мой взгляд, этот поворот является ключевым, именно в нем пилоты чаще всего допускают ошибки и теряют драгоценные доли секунды.

В Зандворте достаточно много обгонных мест. Например: 1-й поворот достаточно широкий и ему предшествует скоростная прямая, где можно использовать слипстрим (воздушный мешок). 8 и 9 повороты очень широкие и в них удобно обгонять или «раскачивать» соперника для обгона в 10-м. Во многом уверен, старт с поула дает высокие шансы на победу, но стопроцентной гарантией быть не может.

В Голландии любят автоспорт и поэтому трибуны всегда заполнены зрителями. Местная публика прекрасно разбирается в автогонках, голландские болельщики — одни из самых страстных в мире, весь уик-энд проходит в особой атмосфере позитива».