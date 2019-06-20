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17:45

Видео: как идеально проехать «Зандворт» на Lada Vesta

Советы «Мотора» виртуальным пилотам

Виртуальный чемпионат по автогонкам LADA e-Championship 2019 набирает обороты, и следующей остановкой станет легендарная голландская трасса «Зандворт», которая по сей день остается одной из лучших в мире. И по традиции, раскрыть главные особенности и секреты трассы нам помогут два очень быстрых пилота, представляющие реальный и виртуальный автоспорт.
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Автодром Зандворт расположен в непосредственной близости от одноименного голландского города-курорта, известным своим длинным пляжем, окаймлённым великолепными прибрежными дюнами, отделяющими Северное море от трассы. Первые уличные гонки в городе Зандворт прошли еще в далеком 1939 году, однако постоянная гоночная трасса была построена только после окончания Второй Мировой войны. Автодром был открыт в августе 1948 года, когда на трассе состоялся гран-при Зандворта, который выиграл Принц Сиама (совр. Таиланд) Бирабонгза Бханубан на Maserati.

Гонки среди дюн Зандворта проводятся с 1948 года. На фото — победитель Гран-При Нидерландов 1955 года Хуан Мануэль-Фанхио, позади него — Стирлинг Мосс

Трасса известна своим первым профилированным поворотом Tarzanbocht, который оставался неизменным при всех реконструкциях и предоставляет широкие возможности для обгонов, а также множеством быстрых S-образных виражей. Согласно легенде поворот носит имя крестьянина, который при строительстве автодрома согласился отдать часть своих земель под нужды трассы, но при условии, если его имя увековечат в названии одного из поворотов.

По традиции автодром используется для проведения этапов немецкой гоночной серии DTM вместе с сериями поддержки (в т.ч. Ф3). А 14 мая 2019 года было объявлено, что с 2020 года Зандворт снова войдет в календарь чемпионата мира Формула 1.

Немецкая серия DTM — регулярный гость Зандворта

Принять участие в этом обзоре мы позвали одного из лучших виртуальных пилотов страны и члена немецкой киберспортивной команды Pure Racing Team Дениса Грабовского, чтобы он проехал быстрый круг и поделился своими советами.

Кроме того, за советом мы решили обратиться и к настоящему гонщику — чемпиону Blancpain Sprint Series, вице-чемпиону Формулы 3 Германии Алексею Карачеву.

«Трасса Зандворт очень интересная, запомнилась разнообразностью поворотов как быстрых, так и медленных. Самым сложным поворотом, пожалуй, можно считать 6-й поворот «Sheivlak». Перед ним идет скоростной участок с перепадом высот и вход в поворот находится сразу за вершиной холма. На машинах класса GT зона короткого торможения и точка входа в поворот открываются в самый последний момент, когда машина буквально вылетает из слепой зоны подъема на его вершину и устремляется вниз в правый поворот на высокой скорости. На мой взгляд, этот поворот является ключевым, именно в нем пилоты чаще всего допускают ошибки и теряют драгоценные доли секунды.

В Зандворте достаточно много обгонных мест. Например: 1-й поворот достаточно широкий и ему предшествует скоростная прямая, где можно использовать слипстрим (воздушный мешок). 8 и 9 повороты очень широкие и в них удобно обгонять или «раскачивать» соперника для обгона в 10-м. Во многом уверен, старт с поула дает высокие шансы на победу, но стопроцентной гарантией быть не может.

В Голландии любят автоспорт и поэтому трибуны всегда заполнены зрителями. Местная публика прекрасно разбирается в автогонках, голландские болельщики — одни из самых страстных в мире, весь уик-энд проходит в особой атмосфере позитива».

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