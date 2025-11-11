Завершился первый этап Чемпионата по дрифту Systême Electric Drift Challenge

В субботу 8 ноября на трассу вышло 66 участников квалификации, а а туман воскресного утра был развеян горячими прогревами участников парных заездов ТОП-32. В азартной борьбе людей и техники не обошлось без эвакуаций и ОМТ.

Внезапные неполадки с одной из самых стильных машин Toyota Supra A90 опытного Григория Гусева (г. Находка) не позволили пилоту выиграть в борьбе за 3 место. Несмотря на незакрытые технические вопросы в работе автомобиля, бронзовым призером стал победитель квалификации Артем Шабанов.