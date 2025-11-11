Завершился первый этап Чемпионата по дрифту Systême Electric Drift Challenge

Завершился первый этап Чемпионата по дрифту Systême Electric Drift ChallengeВпервые на SDC спортсмены боролись за призовые, размер которых составил 600 тысяч рублей.
В субботу 8 ноября на трассу вышло 66 участников квалификации, а а туман воскресного утра был развеян горячими прогревами участников парных заездов ТОП-32. В азартной борьбе людей и техники не обошлось без эвакуаций и ОМТ.
Внезапные неполадки с одной из самых стильных машин Toyota Supra A90 опытного Григория Гусева (г. Находка) не позволили пилоту выиграть в борьбе за 3 место. Несмотря на незакрытые технические вопросы в работе автомобиля, бронзовым призером стал победитель квалификации Артем Шабанов.
я выбрал вместо рекламы.
В финале же встретились представитель команды «ЦМРБанк» Леонид Шнайдер (г. Красноярск) на BMW Е92, уступивший лидерство в квалификации Артему Шабанову, и прогрессирующий от этапа к этапу Ваге Акопян (г. Краснодар) на BMW Е46 coupe.
Усердные тренировки на «домашнем» СТК «Пилот» при наставничестве Дамира Идиятулина позволили Ваге взойти на вторую ступень пьедестала. Чемпионом 1-го этапа 7-го сезона Systême Electric Drift Challenge стал Леонид Шнайдер, стабильно показывающий классные проезды.
1-й этап SDC собрал 9 команд, лидерами среди которых стали:
- ALL CASH (Шнайдер Леонид / Ахтямов Максим Гусев Григорий)
- ЦМРБанк (Арефьев Руслан / Шабанов Артём / Воробьев Данил / Ищенко Ярослав (15лет)
- SWS DRIFT TEAM (Голочалов Алексей / Литвин Иван / Кудинов Дмитрий / Харитон Александр / Малащицкий Александр)
Ещё одним нововведением стала номинация «Лучшее инженерное решение», первый приз забрал Юферев Сергей (г. Киров) и его свежепостроенная BMW M2 G87 S58 MALENA.
Следующий этап Systême Electric Drift Challenge состоится 15 и 16 ноября на СТК «Пилот» в городе Усть-Лабинске. 3 и 4 этап запланированы на март 2026 года.