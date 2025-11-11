Новости
Завершился первый этап Чемпионата по дрифту Systême Electric Drift Challenge

Впервые на SDC спортсмены боролись за призовые, размер которых составил 600 тысяч рублей.
В Усть-Лабинске подвели итоги 1-го этапа Чемпионата по дрифту SDC. В преддверии стартов на СТК «Пилот» было обновлено покрытие трассы, расширена зона старта и постановки, что увеличило скорость разгона перед постановкой до 105−110 км/ч. Оценивали дрифтеров судья стиля Аркадий Цареградцев, судья траектории Степан Земцев и судья угла Никита Шиков, которые распределяли 100 максимальных баллов следующим образом: 70 — за траекторию, 20 — за стиль, 10 — за угол.
В субботу 8 ноября на трассу вышло 66 участников квалификации, а а туман воскресного утра был развеян горячими прогревами участников парных заездов ТОП-32. В азартной борьбе людей и техники не обошлось без эвакуаций и ОМТ.

Внезапные неполадки с одной из самых стильных машин Toyota Supra A90 опытного Григория Гусева (г. Находка) не позволили пилоту выиграть в борьбе за 3 место. Несмотря на незакрытые технические вопросы в работе автомобиля, бронзовым призером стал победитель квалификации Артем Шабанов.

© SDC

В финале же встретились представитель команды «ЦМРБанк» Леонид Шнайдер (г. Красноярск) на BMW Е92, уступивший лидерство в квалификации Артему Шабанову, и прогрессирующий от этапа к этапу Ваге Акопян (г. Краснодар) на BMW Е46 coupe.

Усердные тренировки на «домашнем» СТК «Пилот» при наставничестве Дамира Идиятулина позволили Ваге взойти на вторую ступень пьедестала. Чемпионом 1-го этапа 7-го сезона Systême Electric Drift Challenge стал Леонид Шнайдер, стабильно показывающий классные проезды.

1-й этап SDC собрал 9 команд, лидерами среди которых стали:

  1. ALL CASH (Шнайдер Леонид / Ахтямов Максим Гусев Григорий)
  2. ЦМРБанк (Арефьев Руслан / Шабанов Артём / Воробьев Данил / Ищенко Ярослав (15лет)
  3. SWS DRIFT TEAM (Голочалов Алексей / Литвин Иван / Кудинов Дмитрий / Харитон Александр / Малащицкий Александр)

Ещё одним нововведением стала номинация «Лучшее инженерное решение», первый приз забрал Юферев Сергей (г. Киров) и его свежепостроенная BMW M2 G87 S58 MALENA.

Следующий этап Systême Electric Drift Challenge состоится 15 и 16 ноября на СТК «Пилот» в городе Усть-Лабинске. 3 и 4 этап запланированы на март 2026 года.