Завод Volkswagen начнет делать вместо автомобилей ракетные системы для Израиля

Источники, знакомые с планами компаний, рассказали, что проблемный завод Volkswagen в Оснабрюке, на котором в скором времени будет завершен выпуск легковых автомобилей, планируется переоборудовать и нацелить на производство компонентов для израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол».

Обе компании надеются сохранить все 2,3 тыс. рабочих мест, а системы ПРО продавать европейским правительствам на заводе в западной немецкой земле Нижняя Саксония, которому грозит закрытие, и планируют продать системы европейским правительствам. Завод планируется запустить в течение 12−18 месяцев. В Оснабрюке должны выпускать, в частности, большегрузные автомобили для перевозки ракет, а также пусковые установки и электрогенераторы.

«Цель состоит в том, чтобы спасти всех, а может быть, даже и обеспечить рост. Потенциал очень высок. Но это также индивидуальное решение самих работников, хотят ли они участвовать в этом проекте», — приводит Financial Times слова одного из источников.

Немецкая автомобильная промышленность столкнулась с резким падением прибыли на фоне жесткой конкуренции с китайским автопромом и застопорившегося перехода на электромобили в Европе.