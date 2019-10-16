Россияне три недели путешествовали по Исландии на 40-летнем «Запорожце»

В самой Исландии жители Челябинска столкнулись с новой проблемой — очень высокой стоимостью проживания. Поэтому они решили ночевать прямо в автомобиле, а иногда даже готовили в салоне еду в котелке на небольшой газовой горелке.

Как они рассказали порталу 74.ru, первая ночь была самой холодной и утром они несколько часов не могли запустить «Запорожец». Один из путешественников поделился, что в тот момент единственным желанием было «сбросить машину в каньон», однако 968-му все же решили дать еще один шанс.