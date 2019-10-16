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19:38

Россияне три недели путешествовали по Исландии на 40-летнем «Запорожце»

Иногда они в нем даже ночевали и готовили еду

Двое жителей Челябинска отправились в автопутешествие по Исландии на ЗАЗ-968 1976 года выпуска. Поездка длилась около месяца и за это время отечественная двухдверка преодолела 15 тысяч километров.

Автомобиль купили специально для поездки, за полтора месяца до отъезда. «Запорожец» обошелся в 90 тысяч рублей, после чего друзья полностью перебрали родной 45-сильный двигатель и адаптировали его под 95-й бензин, чтобы в Европе не возникало проблем с заправками. Кроме того, было заменено сцепление.

По словам путешественников, после ремонта автомобиль продолжил ломаться во время обкатки и в итоге последние коррективы пришлось вносить в последнюю ночь перед отъездом. По дороге на паром «Запорожец» снова несколько раз вынуждал делать остановки и ремонтировать его, из-за чего владельцам пришлось последний отрезок пути ехать со скоростью под 120 километров в час, чтобы успеть на переправу.

В самой Исландии жители Челябинска столкнулись с новой проблемой — очень высокой стоимостью проживания. Поэтому они решили ночевать прямо в автомобиле, а иногда даже готовили в салоне еду в котелке на небольшой газовой горелке.

Как они рассказали порталу 74.ru, первая ночь была самой холодной и утром они несколько часов не могли запустить «Запорожец». Один из путешественников поделился, что в тот момент единственным желанием было «сбросить машину в каньон», однако 968-му все же решили дать еще один шанс.

Самым приятным в путешествии на «Запорожце», по словам друзей, оказалось внимание со стороны окружающих, благодаря чему российские путешественники познакомились со многими соотечественниками. Несмотря на все трудности, они не хотят останавливаться — сейчас полным ходом идет подготовка к покорению Памира все на том же автомобиле.

Весь бюджет поездки составил 300 тысяч рублей.