Найдено кладбище старых «Запорожцев»

Фотографии автомобилей на фейсбуке разместило сообщество Українські автомобілі. По кадрам можно сделать вывод, что машины находятся на свалке довольно давно: большинство из них покрылось ржавчиной, а некоторые экземпляры разобрали до каркаса кузова.
Всего на кладбище стоят порядка 20 «Запорожцев», окрашенных в желтый цвет. Некоторые экземпляры сохранили характерные для такси шашечки и номера таксомоторных компаний на боковых дверях.
Лифтбек ЗАЗ «Славута» выпускали на Запорожском заводе с 1999 по 2011 год. Пятидверная модель была разработана еще в 1995 году, но руководство компании решило сначала дать шанс версии в кузове универсал. Поскольку успехом она не пользовалось, было решено отказаться от нее в пользу лифтбека.
Сначала автомобиль комплектовал карбюраторным мотором объемом 1,2 литра, затем появился аналогичный двигатель, но чуть большего объема — 1,3 литра. В конце 2002 года появилась самая дорогая версия с инжекторной установкой. С 2006 года завод полностью отказался от карбюраторов из-за ужесточения экологических норм. За все время производства с конвейера ЗАЗ сошло 140 тысяч экземпляров «Славуты».
Подобные свалки автомобилей, отслуживших свое в таксопарке, не редкость и для России. Например, в Москве находили кладбище, на котором стояли сотни машин, которые ранее работали в «Яндекс.Такси». Большинство экземпляров нуждались в серьезном ремонте, а у некоторых машин не хватало колес или дверей.