Найдено кладбище старых «Запорожцев»

Фотографии автомобилей на фейсбуке разместило сообщество Українські автомобілі. По кадрам можно сделать вывод, что машины находятся на свалке довольно давно: большинство из них покрылось ржавчиной, а некоторые экземпляры разобрали до каркаса кузова.

Всего на кладбище стоят порядка 20 «Запорожцев», окрашенных в желтый цвет. Некоторые экземпляры сохранили характерные для такси шашечки и номера таксомоторных компаний на боковых дверях.