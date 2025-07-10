1381-сильный флагманский кроссовер Zeekr 9X: интерьер и подробности

Компоновка салона Zeekr 9X — 2+2+2. Второй ряд оснащен креслами Zero Gravity с электроприводом подлокотников и оттоманками. Для развлечения пассажиров есть дополнительный экран, вмонтированный в потолок, и динамики в подголовниках передних сидений. На центральной консоли — трендовый «плавающий» тачскрин, а центральный тоннель снабжен парой отсеков для беспроводной зарядки.

9X построен на модульной платформе SEA-S. В длину он достигает 5,29 метра, в ширину — 2,03 метра, а высоту — 1,82 метра при 3,17-метровой колесной базе.