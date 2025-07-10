1381-сильный флагманский кроссовер Zeekr 9X: интерьер и подробности

1381-сильный флагманский кроссовер Zeekr 9X: интерьер и подробностиПринимать заказы начнут в августе
Компоновка салона Zeekr 9X — 2+2+2. Второй ряд оснащен креслами Zero Gravity с электроприводом подлокотников и оттоманками. Для развлечения пассажиров есть дополнительный экран, вмонтированный в потолок, и динамики в подголовниках передних сидений. На центральной консоли — трендовый «плавающий» тачскрин, а центральный тоннель снабжен парой отсеков для беспроводной зарядки.
9X построен на модульной платформе SEA-S. В длину он достигает 5,29 метра, в ширину — 2,03 метра, а высоту — 1,82 метра при 3,17-метровой колесной базе.
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Кроссовер оснащен гибридной системой с двухлитровым турбомотором-генератором мощностью 275 лошадиных сил. Вместе с электромоторами он развивает 1381 силу, но максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 240 километров в час.
Емкость тяговой батареи — 70 киловатт-часов, и это один из самых больших показателей для легковых гибридов. Только на электричестве 9X проедет 380 километров по циклу CLTC. Совокупный же запас хода с полным баком превысит 1000 километров.
Подтверждены 900-вольтовая электросистема и сверхбыстрая зарядка. Пополнить запас энергии с 20 до 80 процентов можно будет всего за девять минут, заверяют в Zeekr.
У кросса двухкамерная пневматическая подвеска с ходом в пределах 110 миллиметров. Максимальный клиренс — 288 миллиметров. Есть активный стабилизатор поперечной устойчивости, минимизирующий крены на поворотах, несколько внедорожных ездовых режимов. Кузов на 91 процент сделан из высокопрочной стали и алюминия.
«Топ»-версия получила адаптивный круиз-контроль G-Pilot H9 с суперкомпьютером вычислительной мощностью 1400 топс от Nvidia и пятью лидарами. Базовой комплектации положена система попроще — G-Pilot H7 с одним чипом на 700 топс.
Цена «начального» 9X может быть ограничена 500 тысячами юаней (около 5,5 миллиона рублей), а за самый дорогой вариант придется выложить примерно вдвое больше (почти 11 миллионов рублей).