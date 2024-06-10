Электрокары Zeekr впервые стали выпускать с правым рулем

Выпуск праворульных Zeekr позволит выйти на важные рынки с левосторонним движением, например, предложить электромобили в Индонезии — четвёртой по численности населения стране в мире. На очереди небольшие, но богатые Гонконг, Сингапур и Макао. В России марка Zeekr официально не представлена, но это не мешает доминировать на рынке электрокаров: по итогам пяти месяцев 2024 года в нашей стране продано четыре тысячи «Зикров»!