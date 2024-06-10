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Опубликовано 10 июня 2024, 09:09
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Электрокары Zeekr впервые стали выпускать с правым рулем

Экспортные версии уже сходят с конвейера, поставки скоро начнутся
Электрокары Zeekr впервые стали выпускать с правым рулем. Суббренд холдинга Geely объявил о начале сборки праворульных паркетников X и минивэнов 009. Приоритетные рынки — Австралия, Таиланд, Малайзия и Индонезия. В ближайшее время в столицах этих стран откроются шоу-румы Zeekr, а первые продажи запланированы на третий квартал 2024 года. Праворульные Zeekr будут отличаться от леворульных аналогов только цветовой гаммой и опциями.
Электрокары Zeekr впервые стали выпускать с правым рулем
© carnewschina.com
Сергей Ильин

В настоящий момент Zeekr официально продаётся в 25 странах, но до конца года представительства откроются ещё в 25 странах, то есть о китайских электромобилях узнают в Европе, Океании, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Тиражи растут: в мае Zeekr продал 18,6 тысячи электромобилей, что на 115% больше показателей за аналогичный месяц 2023 года.

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Выпуск праворульных Zeekr позволит выйти на важные рынки с левосторонним движением, например, предложить электромобили в Индонезии — четвёртой по численности населения стране в мире. На очереди небольшие, но богатые Гонконг, Сингапур и Макао. В России марка Zeekr официально не представлена, но это не мешает доминировать на рынке электрокаров: по итогам пяти месяцев 2024 года в нашей стране продано четыре тысячи «Зикров»!

В настоящий момент доля Zeekr в российском сегменте электромобилей составляет 43,6%, но изменения в законодательстве сделают китайские «батарейные» модели не столь привлекательными. По итогам мая продажи Zeekr снизились до 397 штук, хотя конкуренты всё ещё позади: «Москвич» продал 125 электрокаров, Evolute — 99 машин.

Источник:Car News China
Автор:Сергей Ильин
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