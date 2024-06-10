Электрокары Zeekr впервые стали выпускать с правым рулем

Электрокары Zeekr впервые стали выпускать с правым рулемЭкспортные версии уже сходят с конвейера, поставки скоро начнутся
В настоящий момент Zeekr официально продаётся в 25 странах, но до конца года представительства откроются ещё в 25 странах, то есть о китайских электромобилях узнают в Европе, Океании, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Тиражи растут: в мае Zeekr продал 18,6 тысячи электромобилей, что на 115% больше показателей за аналогичный месяц 2023 года.
Выпуск праворульных Zeekr позволит выйти на важные рынки с левосторонним движением, например, предложить электромобили в Индонезии — четвёртой по численности населения стране в мире. На очереди небольшие, но богатые Гонконг, Сингапур и Макао. В России марка Zeekr официально не представлена, но это не мешает доминировать на рынке электрокаров: по итогам пяти месяцев 2024 года в нашей стране продано четыре тысячи «Зикров»!
В настоящий момент доля Zeekr в российском сегменте электромобилей составляет 43,6%, но изменения в законодательстве сделают китайские «батарейные» модели не столь привлекательными. По итогам мая продажи Zeekr снизились до 397 штук, хотя конкуренты всё ещё позади: «Москвич» продал 125 электрокаров, Evolute — 99 машин.