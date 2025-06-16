Zeekr выпустил более полумиллиона электрокаров меньше чем за четыре года

Юбилейным 500-тысячным стал минивэн Zeekr 009 Grand

Цифра дня: сколько электрокаров выпустил Zeekr с момента появления. Премиальная китайская марка электрокаров, принадлежащая Geely, была запущена в 2021 году, а первая машина сошла с конвейера 44 месяца назад (три года и восемь месяцев). Как сообщает CarNewsChina, на днях был собран полумиллионный автомобиль, им стал минивэн Zeekr 009 Grand в четырехместном исполнении. На российском рынке Zeekr официально не присутствует, однако электрокары этой марки возят к нам в таком количестве, что они занимают первые места в рейтинге самых популярных электрокаров в стране.