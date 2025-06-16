Zeekr выпустил более полумиллиона электрокаров меньше чем за четыре года

Zeekr выпустил более полумиллиона электрокаров меньше чем за четыре годаЮбилейным 500-тысячным стал минивэн Zeekr 009 Grand
Первенцем марки стал лифтбек 001, он вышел на рынок осенью 2021 года. Постепенно линейка разрасталась и на сегодняшний день она насчитывает восемь моделей в ценовом диапазоне от 149 000 до 899 000 юаней (1,65−9,96 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). Отметку 400 тысяч произведенных машин Zeekr преодолел за 37 месяцев с момента запуска, еще семь месяцев ушло на то, чтобы выпустить полмиллиона электрокаров.
Головной завод Zeekr, который называется Zeekr 5G Smart Factory, расположен в Нинбо (провинция Чжэцзян), он рассчитан на выпуск 300 тысяч автомобилей в год, и именно там с конвейера сошел юбилейный 500-тысячный минивэн 009. Некоторые электрокары марки также выпускают предприятия Geely в Чэнду и Чуньсяо. В среднем Zeekr производит чуть больше 14 тысяч машин в месяц.
С момента запуска Zeekr в Китае продажи бренда составили 488 637 единиц (данные China EV DataTracker). Упомянутый Zeekr 009 — весьма успешная модель, которая летом 2024 года обновилась, а уже к концу прошлого года вышла в лидеры в своем сегменте. «Девятый» доступен в Китае с электрическими силовыми установками, задним или полным приводом, четырьмя, шестью или семью местами. По параллельному импорту такие минивэны попадают и в Россию.