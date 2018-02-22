Italdesign полностью показала родстер за 2,4 миллиона долларов

Компания Italdesign опубликовала изображения, на которых полностью показан дизайн открытой версии суперкара Zerouno – Roadster. Предполагается, что тираж модели составит пять экземпляров, а стоимость каждого из них будет равняться 2,4 миллиона долларов. Это на 800 000 долларов больше по сравнению с купе.

Никакой технической информации об Italdesign Zerouno Roadster пока нет. Ожидается, что, как и купе, родстер построят на платформе Audi R8 и Lamborghini Huracan. От этих же моделей суперкар получит силовой агрегат – 5,2-литровый двигатель V10 мощностью 610 лошадиных сил.

Купе с таким мотором разгоняется с места до ста километров в час за 3,2 секунды. Максимальная скорость модели составляет 330 километров в час.

Премьера родстера Zerouno является частью празднования 50-летия компании Italdesign. Ателье начнет отмечать юбилей на моторшоу в Женеве, а после продолжит делать это на автосалоне в Турине и конгрессе Automotive News Europe. Что будет представлено на этих мероприятиях, пока неизвестно.

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