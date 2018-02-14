Italdesign лишил крыши карбоновый суперкар за 1,5 миллиона евро

Ателье Italdesign опубликовало тизер открытой версии карбонового суперкара Zerouno. Новинку, которую, вероятно, тоже выпустят ограниченной серией, официально представят на автосалоне в Женеве.

Родстер Italdesign Zerouno позаимствует у купе основные стилистические решения. Технически машины не будут отличаться. Под капотом полноприводного купе Zerouno установлен 5,2-литровый двигатель V10, такой же, как на Lamborghini Huracan и Audi R8 plus.

Купе Italdesign Zerouno

Атмосферник развивает 610 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента. С ним двухдверка способна разгоняться до «сотни» за 3,2 секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 330 километров в час.

Купе Italdesign Zerouno

Всего Italdesign выпустил пять экземпляров Zerouno. Все они уже проданы. Цена каждой машины — 1,5 миллиона евро.

Презентация родстера Zerouno станет частью празднования 50-летнего юбилея ателье. Оно официально начнется 6 марта в Женеве, а продолжится летом на автосалоне в Турине и конгрессе Automotive News Europe.

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