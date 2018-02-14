Родстер дебютирует на автосалоне в Женеве

Пульс

Italdesign лишил крыши карбоновый суперкар за 1,5 миллиона евро

6b82ecefdee1787cb82d25452d3e03c033ffe99e
14 февраля 2018

Ателье Italdesign опубликовало тизер открытой версии карбонового суперкара Zerouno. Новинку, которую, вероятно, тоже выпустят ограниченной серией, официально представят на автосалоне в Женеве.

Родстер Italdesign Zerouno позаимствует у купе основные стилистические решения. Технически машины не будут отличаться. Под капотом полноприводного купе Zerouno установлен 5,2-литровый двигатель V10, такой же, как на Lamborghini Huracan и Audi R8 plus.

Купе Italdesign Zerouno

Купе Italdesign Zerouno

Атмосферник развивает 610 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента. С ним двухдверка способна разгоняться до «сотни» за 3,2 секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 330 километров в час.

Купе Italdesign Zerouno

Купе Italdesign Zerouno

Всего Italdesign выпустил пять экземпляров Zerouno. Все они уже проданы. Цена каждой машины — 1,5 миллиона евро.

Презентация родстера Zerouno станет частью празднования 50-летнего юбилея ателье. Оно официально начнется 6 марта в Женеве, а продолжится летом на автосалоне в Турине и конгрессе Automotive News Europe.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?

Лучшее от Italdesign за 10 лет

Девять проектов Italdesign Giugiaro, которые не оставят равнодушными

Теги:
Italdesign
Новости по теме
22 февраля 2017
Italdesign выпустит пять 610-сильных среднемоторных купе
15 февраля 2017
Italdesign займется выпуском сверхэксклюзивных машин
22 сентября 2014
Уникальный спорткар Italdesign оценили в полмиллиона долларов