Официально: проект российского электрокара Zetta не закрыт

Zetta — проект «первого российского электромобиля», существующий с 2017 года. Он предполагал производство трехдверного электрического сити-кара длиной чуть более трех метров: у него должен был быть металлический каркас, композитные навесные панели и асинхронные мотор-колеса Дуюнова, разгоняющие машину до 120 километров в час. Запас хода без подзарядки — 180 километров, а цена — чуть больше полумиллиона рублей.

В 2022 году появилась информация, что компания собрала всего пять экземпляров Zetta, и на этом работа над моделью забуксовала из-за недостатка финансирования. В Минпромторге, на бюджетные средства которого, в частности, и разрабатывался электромобиль, тогда заявили, что «не получали информации о прекращении работы над проектом», и добавили, что, по данным министерства, «Зетта» занимается привлечением новых инвестиций.