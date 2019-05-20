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16:07

В Тольятти начнется массовый выпуск электромобилей

В производство запустят электрический ситикар Zetta

До конца этого года в России начнется массовый выпуск электромобилей. Речь идет о модели Zetta c мотор-колесами Дуюнова, постройкой который займется одноименная группа компаний.

О работе над электрокаром «Российской газете» рассказали разработчики машины. Ожидается, что Zetta будут продавать в версиях с передним или полным приводом. Информации о технической начинке нет, но прототип был оснащен четырьмя асинхронными мотор-колесами Дуюнова суммарной мощностью 98 лошадиных сил и батареей емкостью 10 киловатт-часов. На одной зарядке автомобиль мог проезжать 200 километров.

Мощность производственной площадки в Тольятти составит не более 10 000 электромобилей в год. Одну половину машин будут продавать в России, вторую отправят на экспорт. Сколько будет стоить Zetta пока не сообщается.

Концепция Zetta роднит его со шведским Uniti One. Двухместный электрокар оснащается тяговой батареей емкостью 22 киловатт-часа. Запас хода — до 300 километров. В декабре 2018-го журнал WIRED назвал Uniti One одним из самых интригующих электрокаров 2019 года.

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