В Тольятти начнется массовый выпуск электромобилей

О работе над электрокаром «Российской газете» рассказали разработчики машины. Ожидается, что Zetta будут продавать в версиях с передним или полным приводом. Информации о технической начинке нет, но прототип был оснащен четырьмя асинхронными мотор-колесами Дуюнова суммарной мощностью 98 лошадиных сил и батареей емкостью 10 киловатт-часов. На одной зарядке автомобиль мог проезжать 200 километров.