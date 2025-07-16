Новости
Опубликовано 16 июля 2025, 16:28
2 мин.

В августе стартует фестиваль «ЖиФест» — праздник для всей семьи

Место, где страсть к автомобилям оживает
16 августа на красочной площадке НКП «Русь» в Подмосковье откроет свои двери международный фестиваль любителей марки ВАЗ «ЖиФест». Фестиваль пройдет в девятый раз. Профессионалы своего дела, автолюбители и просто интересующиеся автомобильной тематикой окунутся в мир, созданный для них мультиформатным фестивалем «ЖиФест», который предложит своим посетителям платформу для демонстрации автомобилей, обмена опытом и участия в автоспортивных мероприятиях.
В августе стартует фестиваль «ЖиФест» — праздник для всей семьи
© Пресс-служба ЖиФест
Редакция «Мотора»
Редакция «Мотора»

Под открытым небом соберется более 5000 человек, чтобы насладиться крупнейшей выставкой автомобилей ВАЗ. Со всех уголков страны организованными колоннами приедут более двух тысяч автомобилей. Колонны ведут региональные представители — гости фестиваля с горящими глазами, которые ежегодно собирают колонны в своем регионе и координируют передвижения колонны до фестиваля.

На фестивале Вас ждут выступления артистов, конкурсы, дрифт-битва «Жигули против всех» и басс-битва «Жигули против всех», которые сделают этот день незабываемым для посетителей. Любители активного отдыха смогут получить свою порцию адреналина за рулем дрифт-трайка, карта и симулятора или пассажиром в дрифт-такси. Самые маленькие посетители тоже не будут скучать: покормить корову, погладить енота и посмотреть на верблюда можно в контактном зоопарке, расположенном на территории фестиваля.

В течение дня на территории фестиваля будут развлекать и оставлять только положительные эмоции актеры цирка, ходулисты и акробаты. В середине дня и на закрытии состоится фаершоу.

Программа фестиваля не заставит скучать. В 10 начинается работа фестиваля, а вот с 12:00 ждет жара. Яркое официальное открытие, конкурс красоты и стиля «Мисс ЖиФест», розыгрыши призов от партнеров фестиваля, а ближе к вечеру сцену раскачает крутой сет от DJ Topor. В 18:00 на главной сцене пройдет масштабное награждение всех победителей в ключевых активностях. На сцену выйдут региональные представители, прекрасная Мисс ЖиФест, владельцы топ-10 автомобилей фестиваля и победители дрифт-битвы.

Жемчужиной фестиваля станет розыгрыш автомобиля — закрывающее мероприятие. Каждый год один из посетителей уезжает на новой машине, а в прошлом году счастливых победителей было двое! Для участия в розыгрыше необходимо купить купон, кинуть его в лототрон и быть на фестивале во время розыгрыша.

Источник:Пресс-служба ЖиФест
Автор:Редакция «Мотора»